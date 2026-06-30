Los profesionales peruanos interesados en continuar su formación académica en el extranjero tienen una nueva alternativa. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu), informó sobre la convocatoria 2026 del Programa de Movilidad Académica del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB), que ofrece 889 becas para cursar estudios presenciales de maestría y doctorado en Brasil.

La iniciativa está dirigida a estudiantes internacionales de países con relaciones diplomáticas con Brasil, entre ellos el Perú, y permitirá acceder a programas impartidos en 62 instituciones de educación superior.

Los beneficiarios serán exonerados del pago de matrícula, pensiones y otros derechos académicos vinculados con el programa de estudios elegido. Además, recibirán una subvención mensual y podrán utilizar los servicios que ofrecen las universidades anfitrionas, como bibliotecas, laboratorios, salas de estudio y comedores.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que este tipo de convocatorias contribuye a fortalecer la cooperación internacional y ampliar las oportunidades de especialización para los profesionales peruanos en un contexto de creciente integración académica.

Vacantes y modalidades

De las 889 becas disponibles:

539 corresponden a programas de maestría.

350 son para estudios de doctorado.

Las maestrías tendrán una duración máxima de 24 meses, mientras que los doctorados podrán extenderse hasta 48 meses.

Las clases serán presenciales y se dictarán en portugués, español, inglés o francés, dependiendo del programa seleccionado.

La convocatoria ofrece 889 becas para cursar estudios presenciales de maestría y doctorado en 62 universidades de Brasil. Foto: Pronabec.

Requisitos para postular

Entre las principales condiciones para participar figuran:

Ser peruano o ciudadano de un país con relaciones diplomáticas con Brasil.

Contar con título universitario de pregrado.

Acreditar dominio del idioma en el que se desarrollará el programa elegido.

En algunos programas de doctorado, las universidades podrán exigir además el grado de maestro.

Los postulantes podrán presentar hasta cuatro postulaciones a diferentes programas o universidades ubicadas en distintas regiones de Brasil, con el fin de incrementar sus posibilidades de obtener una vacante.

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¿Dónde postular?

La postulación se realiza de forma virtual y gratuita hasta el lunes 6 de julio de 2026, a través del siguiente link: indesgua.org.gt/brasil-programa-de-movilidad-internacional-gcub-mob/.

Pronabec precisó que no financia estas becas, sino que participa en la difusión de la convocatoria como parte de sus acuerdos de cooperación internacional.

Los interesados pueden consultar la oferta académica, revisar los programas disponibles y completar su inscripción a través de la plataforma habilitada por el GCUB. Asimismo, Pronabec pone a disposición información complementaria sobre esta convocatoria y otras oportunidades de cooperación internacional en sus canales oficiales: mediante la web informativa del Pronabec: www.pronabec.gob.pe/beca-brasil-2026/, y el correo electrónico gcub.mob@gcub.org.br para consultas adicionales.