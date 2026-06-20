Pronabec priorizará el financiamiento de carreras con mayores niveles de empleabilidad y alineadas a las necesidades del desarrollo nacional. Foto: Pronabec.
Pronabec priorizará el financiamiento de carreras con mayores niveles de empleabilidad y alineadas a las necesidades del desarrollo nacional. Foto: Pronabec.
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Redacción Gestión
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Con el objetivo de optimizar la inversión pública en la formación de profesionales que requiere el país, el , adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), priorizará la entrega de para carreras con mayores niveles de empleabilidad, en concordancia con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, explicó que esta medida forma parte de un proceso de reingeniería orientado a recuperar el carácter de inversión estratégica en talento humano, alineada con las prioridades nacionales y regionales. Asimismo, busca garantizar el retorno social y la sostenibilidad de los programas de becas, además de favorecer una inserción laboral exitosa de los beneficiarios.

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Según el , modificaciones normativas implementadas en gestiones anteriores debilitaron el cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú, obligación mediante la cual los beneficiarios deben retribuir al país los conocimientos adquiridos durante su formación. Como resultado, actualmente unos 47,000 beneficiarios no han ejecutado dicho compromiso.

El director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, señaló que a esta cifra se suman otros 24,000 beneficiarios que aún se encuentran dentro del plazo ampliado para acreditar el cumplimiento de esta obligación.

Pronabec priorizará el financiamiento de carreras con mayores niveles de empleabilidad y alineadas a las necesidades del desarrollo nacional. Foto: Pronabec.
Pronabec priorizará el financiamiento de carreras con mayores niveles de empleabilidad y alineadas a las necesidades del desarrollo nacional. Foto: Pronabec.

Asimismo, indicó que uno de los factores que redujo el impacto social de las becas fue el financiamiento de carreras con baja demanda laboral o con limitada vinculación a las necesidades estratégicas para el desarrollo del país, de acuerdo con los estudios realizados en el marco del proceso de reingeniería impulsado por la actual gestión.

En ese contexto, ya se encuentra vigente una norma que refuerza el Compromiso de Servicio al Perú y establece que quienes incumplan esta obligación deberán devolver íntegramente la inversión realizada por el Estado en su formación.

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De otro lado, Pronabec informó que desde junio fortaleció su política antisoborno, incorporando medidas de prevención, detección y sanción frente a posibles actos de corrupción. La entidad destacó que promueve la presentación de denuncias y garantiza la confidencialidad de la información, así como la protección de denunciantes y testigos.

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