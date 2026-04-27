La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el congresista Segundo Montalvo Cubas, convocó para este martes 28 a la ministra de Educación, María Cuadros, con la finalidad de que informe sobre la crisis de financiamiento y cobertura del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lo que perjudica a miles de jóvenes de escasos recursos económicos.

“Se ha convocado a la ministra María Cuadros Espinoza para que informe sobre las alternativas de solución para atender aproximadamente a 20 mil alumnos becarios afectados, sobre el desfinanciamiento del Programa Integral de Becas, correspondiente al ejercicio fiscal 2026”, señaló el parlamentario.

En ese sentido, el representante de la región Amazonas, consideró de suma importancia la presencia de la ministra Cuadros, toda vez que existen varias interrogantes que tiene que responder respecto a por qué ha agudizado esta situación.

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De la misma forma, Cuadros Espinoza tendrá que responder sobre la problemática que viene afrontando la DREL-Lima, donde existiría quejas, reclamos y denuncias de las siete UGEL de Lima Metropolitana, que no son atendidos dentro de los plazos de ley, indicó Montalvo.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el congresista Segundo Montalvo Cubas, convocó para este martes 28 a la ministra de Educación, María Cuadros. Foto: GEC

“Otro aspecto importante es el informe del Minedu sobre la implementación y ejecución de la Ley Nº 32171, Ley que autoriza excepcionalmente a los docentes contratados en universidades públicas para acceder a la categoría de profesor auxiliar y asociado”, agregó.

La sesión se realizará a partir de las 11 de la mañana en la Sala 5 “Gustavo Mohme Llona” del Congreso de la República.