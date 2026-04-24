El director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Enrique Chon, anunció que, en el marco de la reingeniería de la entidad, Beca Generación del Bicentenario forma parte de este proceso, con el objetivo de asegurar el retorno de la inversión.

La beca financia de forma integral los estudios en maestría y doctorado a profesionales peruanos de excelencia académica en las mejores universidades del mundo, para que posteriormente apliquen dichos conocimientos en beneficio nacional.

El funcionario indicó que el Pronabec, bajo la mirada del Ministerio de Educación, elabora el proceso de reingeniería de todas las becas de educación superior, con el principal objetivo de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y asegurar que la inversión realizada contribuya realmente al desarrollo del país.

Agrega que, en línea con este enfoque y en atención al presupuesto recibido mediante la Ley de Presupuesto 2026, se ha garantizado la sostenibilidad financiera de los actuales beneficiarios de Beca Generación del Bicentenario, así como de las demás becas, y no se ha anunciado una nueva convocatoria de la misma.

“Pronabec reafirma su compromiso de fortalecer sus estrategias para garantizar la culminación exitosa de estudios de sus beneficiarios, y dar oportunidades de educación superior en relación con las prioridades de desarrollo nacional”, sostuvo Chon.