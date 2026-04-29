El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) descartó el cierre de la Beca Generación del Bicentenario, aunque confirmó que no se abrirán nuevas convocatorias en 2026. La decisión responde a la necesidad de garantizar la continuidad de estudios de más de 60 mil beneficiarios actuales, tanto en el país como en el extranjero.

El director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato, explicó mediante un comunicado que al asumir la actual gestión se enfrentó a una restricción presupuestal significativa. Para el 2026, el programa cuenta con un presupuesto de S/ 1,429 millones, equivalente al 67% de los S/ 2,123 millones solicitados durante la formulación. Esta diferencia, cercana a los S/ 700 millones, se originó en la programación presupuestal del 2025.

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A esta brecha se suma el anuncio de 20 mil nuevas becas realizado por la gestión anterior sin financiamiento completo , lo que —según el funcionario— obligó a priorizar el cumplimiento de los compromisos ya asumidos. “Existe el compromiso de asegurar la continuidad de los becarios vigentes”, indicó.

Beca Generación del Bicentenario no tendrá convocatoria este año, pero continuará vigente como programa. Foto: Pronabec.

En ese contexto, la institución ha optado por no lanzar nuevas convocatorias de la Beca Generación del Bicentenario en el corto plazo. No obstante, el titular del programa subrayó que esto no implica el cierre del programa. Enfatizó en que se han adoptado acciones técnicas para cerrar la brecha con recursos propios y garantizar la estabilidad y continuidad de nuestros becarios en el país y en el extranjero.

En ese sentido, como parte de esta estrategia, el Pronabec informó que viene impulsando la difusión de oportunidades de estudio en el extranjero a través de becas ofrecidas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Asimismo, busca fortalecer sus convenios internacionales para ampliar las alternativas disponibles a los postulantes.

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El funcionario subrayó que la prioridad es proteger a los beneficiarios de las diversas becas del Pronabec, entre ellas Beca Generación del Bicentenario y Beca 18, así como fortalecer el sistema para financiar la educación de más peruanos en el futuro. “La nueva estrategia buscará alinear la formación financiada con las necesidades del país, la demanda del mercado laboral y las prioridades para el desarrollo futuro”, añadió.

Finalmente, Chon Yamasato indicó que la nueva gestión apunta a alinear la formación financiada con las necesidades del país y la demanda del mercado laboral, con miras a construir un sistema de becas sostenible que impulse el desarrollo del talento peruano.