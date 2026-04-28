La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario mantiene en alerta a cientos de jóvenes que aspiraban a estudiar en el extranjero. Frente a ello, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) pidió serenidad a los postulantes y aseguró que viene evaluando alternativas para atender la situación.

El asesor de la Dirección Ejecutiva de Pronabec, Juan Antonio Silva, sostuvo que la entidad está enfocada en encontrar una salida basada en criterios técnicos y sostenibles.

“Espérennos. Estamos trabajando de la manera más técnica, seria y responsable posible , señaló.

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El funcionario también remarcó que la institución ha optado por asumir públicamente la situación, pese a que —según indicó— el origen del problema se remonta a decisiones previas que no contaban con respaldo financiero.

“Estamos haciendo algo que no se ha hecho en meses, que una institución, el Pronabec en este caso, dé la cara y asuma las consecuencias de un ofrecimiento que no tenía sustento presupuestario” , agregó a Exitosa, tras reconocer el impacto generado en los estudiantes.

Silva destacó además el rol de las becas en el desarrollo del país, subrayando la necesidad de invertir en capital humano con retorno social.

Brecha de financiamiento condiciona el programa

El representante de Pronabec fue enfático en señalar que la crisis no responde a un recorte presupuestal, sino a una asignación insuficiente desde el inicio del proceso.

Según detalló, la entidad solicitó S/ 2,123 millones en marzo del año pasado; sin embargo, el monto aprobado en la Ley de Presupuesto fue de apenas S/ 149 millones .

Esta diferencia, indicó, hizo inviable cumplir con la cantidad de becas anunciadas inicialmente.

Pronabec atribuye la crisis a una brecha entre el presupuesto solicitado y el aprobado. Foto: Pronabec.

“Se dice que se le ha quitado presupuesto a Pronabec, en realidad nunca se le asignó el presupuesto que costaba cumplir con las promesas que se lanzaron, sin ningún antecedente (...) Estos 149 millones de soles son el 40% de lo que se le entregó a Pronabec en 2024. Entonces no se puede hablar de reducción. Dentro del histórico hemos avanzado con responsabilidad”, explicó.

Asimismo, cuestionó la planificación de la gestión previa, al considerar que se proyectaron metas por encima de la capacidad operativa y financiera del programa.

“En algún momento del 2025, se estableció una promesa que rompía los antecedentes y la capacidad operativa de Pronabec. Y por eso las disculpas”, afirmó.

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Ausencia de la ministra en el Congreso

En paralelo, la ministra de Educación, María Cuadros, no acudió este martes 28 de abril a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, donde había sido convocada para explicar la crisis que atraviesa Pronabec.

La sesión, presidida por el congresista Segundo Montalvo Cubas, buscaba esclarecer el impacto de la suspensión de la Beca Bicentenario y otros problemas vinculados al financiamiento del programa, que afectan a estudiantes de bajos recursos.

La inasistencia se produce en medio de cuestionamientos al sector por la falta de claridad en la continuidad de las becas y el manejo presupuestal.