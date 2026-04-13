El Ministerio de Educación (Minedu) lanzó oficialmente el Concurso de Ascenso Docente 2026 para Educación Básica.

La Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU que oficializa el concurso también dispone la modificación de un numeral de la Norma Técnica que regula este proceso, con el objetivo de optimizar los procedimientos y garantizar su adecuada implementación a nivel nacional.

El ascenso de escala constituye un mecanismo de progresión en la Carrera Pública Magisterial (CPM), lo que permite mejorar la remuneración de los docentes y acceder a mayores responsabilidades, en concordancia con lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, iformó la Agencia Andina.

Quienes logren ascender en este concurso, podrán acceder a una mejora en su remuneración íntegra mensual (RIM), alcanzando sueldos que van desde 3,850 soles hasta 9,801 soles, según la escala alcanzada y la jornada laboral, indicó el Minedu.

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Tres concursos

El proceso será desarrollado mediante concursos públicos anuales y descentralizados, en coordinación con los gobiernos regionales, asegurando criterios de transparencia, objetividad y confiabilidad en la evaluación docente.

Se convocan tres concursos diferenciados: uno dirigido a docentes de instituciones educativas públicas de Educación Básica, otro para profesores que laboran en instituciones administradas por el Ministerio de Defensa y un tercero para aquellos que prestan servicios en instituciones educativas del Ministerio del Interior.

¿Cuándo inician las inscripciones?

La resolución viceministerial también aprueba los cronogramas de actividades de cada uno de los concursos, los cuales se ejecutarán conforme a las normas técnicas vigentes aprobadas previamente por el sector Educación.

Las inscripciones se realizarán desde el jueves 16 de abril hasta el lunes 4 de mayo de 2026, a través del aplicativo que se publicará en la página web del concurso.

Se espera la participación de aproximadamente 135, 000 docentes que ya se encuentran en la Carrera Pública Magisterial, estimó el Minedu.

Según el documento, la evaluación para el ascenso tiene un enfoque formativo orientado a mejorar el desempeño docente, así como a reconocer la calidad profesional, la idoneidad y los méritos de los profesores.

Cronograma del concurso público

A continuación, las fechas clave del concurso público para el ascenso de escala de los profesores de educación básica en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la ley N° 29944, ley de reforma magisterial, correspondiente al año 2026:

Requisitos y beneficios

Para participar, los docentes deben encontrarse ubicados entre la primera y séptima escala magisterial, cumplir con el tiempo mínimo de permanencia en su escala y acreditar los requisitos de idoneidad ética y profesional, establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, los docentes que alcancen la tercera escala magisterial tienen la posibilidad de postular a cargos directivos o de especialistas en las instancias de la gestión educativa descentralizada. Desde la cuarta escala en adelante, podrán concursar a cargos de director o jefe de Gestión Pedagógica de las DRE y UGEL.

El Ministerio de Educación precisó que la implementación de estos concursos no generará gastos adicionales al Tesoro Público durante el año fiscal 2026, ya que se financiará con cargo al presupuesto institucional existente. Además, se prevé la priorización de recursos para los siguientes años en el marco de la programación multianual.