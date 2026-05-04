Enrique Chon, director de Pronabec, reiteró que se necesita una reingeniería de todas las becas del Estado, en el marco del déficit presupuestario.

“No es un tema de reingeniería de la Beca Bicentenario, sino de todas las becas de Pronabec. Se ha realizado un proceso de diagnóstico y revisión de nuestra propuesta”, mencionó.

En diálogo con la prensa tras presentarse en la Comisión de Educación del Congreso, Chon resaltó que son más de 60,000 becarios en pregrado y 283 en posgrado a los que se continuará apoyando.

“Para todos ellos contamos con el presupuesto para seguir atendiendo sus necesidades de financiamiento en la parte académica y no académica”, indicó.

Chon recordó que a la fecha “no hay nuevos becarios” porque no se ha lanzado convocatoria alguna para las becas de Pronabec.

Cabe añadir que el Ministerio de Educación solicitó S/ 119 millones para la ampliación de becas.