El análisis situacional y la evaluación sobre la Beca Generación del Bicentenario (BGB) generó las alertas en la actual gestión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), sobre todo en el retorno de los beneficiarios de este concurso estatal que financia los estudios de posgrado en el extranjero, advirtió hoy Enrique Chon Yamasato, director ejecutivo de la institución.

El funcionario precisó que, de acuerdo a las evidencias, entre el 30% y 40% de los becarios no retorna al país luego de acabar con sus estudios y apenas el 37.9 % ha cumplido con su Compromiso de Servicio al Perú, deber que consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio nacional. Estos resultados, sostuvo, ameritan ser revisados a partir del rediseño del concurso.

Las evaluaciones evidencian serias limitaciones en el diseño y seguimiento del programa, particularmente en los mecanismos que garantizan el retorno y la contribución efectiva de los profesionales formados en el extranjero, cuyo objetivo es fortalecer el capital humano nacional con profesionales altamente capacitados.

Por ello, la actual gestión del Pronabec busca revertir esta situación, que no solo reduce el impacto de la inversión pública en educación superior, sino que también limita el potencial de desarrollo del país en áreas estratégicas que requieren talento altamente calificado como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de manera interdisciplinaria y transversal.

Ante este panorama, se ha iniciado la reformulación integral del sistema de becas, fortaleciendo el monitoreo de beneficiarios, garantizando el cumplimiento del compromiso de servicio y alineando la formación de los becarios con las demandas del mercado laboral peruano.

Esta medida es respaldada por hallazgos de instituciones académicas independientes como el Instituto Peruano de Economía, el Instituto de Estudios Peruanos, el Consorcio de Investigación Económica y Social, entre otros.

El trabajo va de la mano con el anuncio hecho desde la Presidencia de la República de gestionar un presupuesto adicional para lanzar una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario.

Este concurso ha beneficiado a más de 2,200 profesionales desde su implementación, de los cuales el 88% ya ha egresado y 283 continúan sus estudios, quienes cuentan con el financiamiento garantizado para que culminen con éxito sus posgrados en las mejores universidades del mundo.