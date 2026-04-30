El gobierno busca recursos adicionales para reactivar Beca Bicentenario. Foto: difusión / Pronabec
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Redacción Gestión
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para financiar las Becas Bicentenario, mas enfatizó que se fijará una condición y compromiso: los beneficiados tienen que regresar al Perú.

“La única condición que estamos poniendo es que de acuerdo con los informes últimos, más del 90% de becarios que van al extranjero financiados por el Estado no regresan”, dijo a Exitosa.

El mandatario de transición sostuvo que el Gobierno impulsará el crédito suplementario para

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Balcázar aseguró que es un “defensor de la creación de universidades” y reiteró que la educación es el único instrumento" que conducirá a “un verdadero desarrollo”.

En esa línea, recordó que el Congreso deberá darles el visto bueno para el presupuesto que se destinará al financiamiento de Beca Bicentenario y Beca 18.

Cabe añadir que

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