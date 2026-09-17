Los tres nuevos locales están hoy en obra y se ubicarán entre San Isidro y Miraflores; los ejecutivos prefirieron no precisar el distrito de cada uno por el actual contexto municipal y electoral. “Octubre o noviembre deberían estar ya los tres al 100%”, señaló Bravo. Son locales puerta calle, salvo uno que operará en un edificio corporativo.

Sobre el monto comprometido, Reátegui indicó que la inversión destinada a las tres operaciones asciende a cerca de US$ 800,000, cifra que su socio proyecta más cerca del millón de dólares. Con estas aperturas, el grupo pasaría de 14 a 17 marcas al cierre del 2026.

Orlando Reátegui y Juan Alberto Bravo, socios fundadores de Grupo Bros.

Los conceptos ya están definidos, aunque los nombres siguen en proceso de registro. “Uno es un formato restaurante de comida peruana. El segundo es un formato más parecido a lo que es una peña, pero con un twist, una peña moderna. Y el tercero es una cafetería con un concepto mucho más familiar, con algunos focos hasta para los niños”, detalló Bravo. Los dos primeros responden, dijo, a vacíos detectados en el mercado a partir del feedback de sus propios clientes; el tercero, a una tendencia observada en Estados Unidos.

Ese matiz es clave en el modelo del grupo, según Reátegui. “Nosotros no importamos el concepto, sino las tendencias que ya existen afuera, y las adaptamos a la cultura de nuestro público, el limeño sobre todo”, precisó.

Grupo Bros recibe 50 locales al año y solo tres pasan su filtro

Buena parte del crecimiento del holding proviene de traspasos: negocios que no alcanzaron su punto de equilibrio y terminan siendo ofrecidos al grupo. “Este año a nosotros nos han llegado cerca de 50 locales entre restaurantes, cafeterías, discotecas y bares”, comentó Bravo. De ese universo, el grupo seleccionó únicamente tres.

El filtro, explicó Reátegui, es financiero y operativo. “Cada nueva apertura tiene que cumplir determinados criterios de rentabilidad, retornos de inversión y capacidad operativa. No buscamos crecer por crecer, sino construir marcas capaces de escalar y mantener estándares”, sostuvo.

Bajo esa lógica el grupo asumió en enero la operación de Locos x el Asado, restaurante de parrillas argentinas en Miraflores desarrollado bajo licencia del creador de contenido argentino conocido como Laucha. “Fue una negociación win-win”, resumió Bravo, tras señalar que la gestión anterior no alcanzaba sus objetivos de ventas y posicionamiento.

En los últimos doce meses el grupo también puso en marcha Kova, club de afro house en Miraflores que acaba de cumplir un año; Volver, restobar de salsa clásica con banda en vivo abierto en noviembre en Barranco; y Sátiro, su apuesta de party dinner en San Isidro. “Le ha ido espectacular (...) en septiembre vamos a aperturar almuerzos”, indicó Bravo.

El grupo asumió en enero la operación de Locos x el Asado, restaurante de parrillas argentinas en Miraflores desarrollado bajo licencia del creador de contenido argentino conocido como Laucha. (Foto: Locos x el Asado)

Grupo Bros creció 25% en verano gracias a sus locales de playa

En el primer semestre, el impulso vino de la temporada de playas. “Los tres primeros meses del verano de este año nuestras ventas han incrementado. Yo he calculado en un 25% comparadas al año pasado”, afirmó Reátegui, en referencia a las operaciones del grupo en Punta Hermosa y Boulevard de Asia, donde mantiene Palmeira (rooftop), Brisza (discoteca), Mamitas (bar) y una sede de Los Juárez (restobar).

El Mundial 2026 también movió la aguja en el segmento de restaurantes. “Tanto a Zerrano como a Locos x el Asado les fue súper bien, justo llegaron a la final España y Argentina”, apuntó Bravo, cuyas marcas trabajan cocina española-peruana y parrillas argentinas, respectivamente.

Sobre el ticket promedio, Reátegui señaló que el indicador está segmentado por concepto y no responde a una estrategia de volumen: Sátiro se ubica en la franja de high ticket, mientras que Zerrano y Locos x el Asado manejan tickets promedios altos, pero por debajo de ese nivel.

A ello se suma el canal corporativo, que se activa en el último tramo del año. “Desde octubre a diciembre al área de B2B le comienzan a llegar cotizaciones. Diciembre es el mes pico”, explicó Bravo. Aunque esta línea no iguala el volumen del negocio directo al consumidor, la califica como un incremental relevante en el flujo anual. Todos sus locales cuentan con espacios para eventos privados, desde terrazas como las de Zerrano y Volver hasta los formatos de mayor aforo.

Chile, España y las regiones: la ruta de expansión aún abierta del Grupo Bros

El grupo mantiene conversaciones en paralelo para salir de Lima. En provincias ha recibido invitaciones de operadores de Trujillo y Arequipa, y evalúa Cusco, con un estudio en curso sobre ticket promedio y volúmenes de inversión. Afuera, sostuvo hace unas semanas una reunión con un grupo empresarial chileno y mantiene desde el año pasado conversaciones en Madrid, donde ya identificó un socio local.

“El próximo año, de todas maneras, nos gustaría tener nuestra primera marca afuera, sea Chile, Ecuador, Argentina, Colombia o España”, adelantó Bravo. El interés externo, precisó, se concentra en sus formatos de alta energía: Kova, Los Juárez y Jarango. La intención del grupo, sin embargo, es viajar con dos marcas a la vez para optimizar recursos, sumando un concepto peruano a alguna de las marcas ya consolidadas.

En los últimos doce meses el grupo también puso en marcha Kova, club de afro house en Miraflores que acaba de cumplir un año. (Foto: Kova)

La salida se frenó por las oportunidades no planificadas que aparecieron en Lima y por una directriz interna: alguno de los socios debe trasladarse para conducir la etapa de apertura. “Hoy ninguno de los dos panoramas está con una ruta al 100%. Cuando se nos presente esa ruta la vamos a tomar, sea fuera del país o dentro del Perú”, puntualizó.

De cara al cierre del año, Reátegui resumió la meta en términos de consolidación antes que de metros cuadrados. “Buscamos un crecimiento estable basado en la rentabilidad de nuestras operaciones, y no solamente abrir locales, sino desarrollar marcas de experiencia”, afirmó. El grupo celebrará sus diez años con un evento en noviembre.

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