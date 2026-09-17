Sátiro, la apuesta de party dinner del Grupo Bros en San Isidro, abrió hace cuatro meses y sumará servicio de almuerzos en septiembre. (Foto: Sátiro / Grupo Bros)
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Edgar Velito
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Con catorce marcas en operación entre discotecas, bares y restaurantes, y una década en el mercado que cumplirá en noviembre, el Grupo Bros alista tres aperturas para el último trimestre del año. La inversión bordea el millón de dólares y apunta a tres formatos distintos. Orlando Reátegui y Juan Alberto Bravo, socios fundadores del grupo, explican a Gestión el estado de sus operaciones y los planes de expansión dentro y fuera del país.

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