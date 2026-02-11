El plan que ambas firmas han venido trabajando es el concepto, fabricación y lanzamiento de chifles leche de tigre a lo carretillero ‘Boulevard de Asia’ , un snack bajo el paraguas de Inka Chips que, si bien se introduce al mercado en plena etapa de verano, apunta a captar consumo en diferentes periodos del año.

“La propuesta es muy importante para nosotros como Boulevard de Asia y, de hecho, como Grupo Jockey, porque es el primer cobranding que estamos haciendo con una marca de consumo masivo. Entonces, hemos demostrado que podemos ser socios estratégicos en procesos de innovación y también de creación”, señaló Pamela Neumann, gerente de Marketing y Experiencia de Grupo Jockey.

En esta iniciativa, la ejecutiva precisó que la inversión de Boulevard de Asia e Inka Crops fue en partes iguales (50% cada uno), considerando los desembolsos en innovación y publicidad. En torno a los ingresos, el gerente de Marketing de Inka Crops, Christian Matos, aclaró que la facturación por la venta es únicamente de la compañía, teniendo como beneficio en común la publicidad y el impacto positivo para ambas marcas.

“La respuesta del consumidor viene siendo buena, pues el lanzamiento ha sido reciente, pero la comercialización en el canal moderno y bodegas ha iniciado desde noviembre. La meta al cierre del 2026 es lograr una captura del 20% del market share en la categoría de chifles. Hemos iniciado el año, con una participación de aproximadamente el 10% , siendo que esperamos duplicar nuestras ventas con esta introducción y por el arrastre que genera en otros productos del segmento”, adelantó Matos.

Inka Chips, en su categoría de chifles, contaba con dos productos, a los cuales ahora se suma el desarrollado en alianza con el Boulevard de Asia . Adicionalmente, la marca recientemente también incorporó a su portafolio papas ají parrillero, en su categoría de papas fritas.

Christian Matos, gerente de Marketing de Inka Crops; y Pamela Neumann, gerente de Marketing y Experiencia de Grupo Jockey. (Foto: Boulevard de Asia).

Ingresos de marcas en Boulevard de Asia

Como parte del referido lanzamiento, Neumann detalló que el centro comercial está impulsando activaciones y degustaciones en peajes, playas y otros espacios, aún cuando el objetivo inmediato no es atraer visitantes. “El KPI que nosotros tenemos como empresa no es capitalizar; por ejemplo, venta inmediata, sino usarlo para construir recordación y afinidad de marcas; es decir, crear una conexión emocional con nuestros clientes”, manifestó.

El mall ha recibido aproximadamente 300,000 visitantes en enero último, lo que significa un crecimiento de 2% en relación con similar periodo del 2025. “Esperamos un aumento en el flujo de alrededor de 8% de toda la temporada de verano en comparación con la temporada pasada”, sostuvo.

La representante afirmó que el mall cuenta con una cartera de más de 140 marcas, incluyendo módulos y espacios temporales para diversos negocios. Así, solo este año, el centro comercial ha incorporado más de 20 nuevas firmas para seguir fortaleciendo el mix comercial.

Entre las nuevas marcas, destacan la oferta de moda, accesorios y lifestyle de Biombo Multibrand Store, GMO, Chic & Cute, Hey Dude, Sifrah, Maison Arabia, Mara Intimates, Amare Concept Store, Ozmosis.

“En gastronomía, tendremos la primera tienda de Myka Greek del país, así como el ingreso de Tentaciones, Helados Helu, Festín, Pechufree, Beso Francés, Valentini y Papasa, las cervezas Dorcher; mientras, en entretenimiento están Fun Jungle (juego inflable acuático), Universo Tutu, Los Juárez y Mamitas Bar”, finalizó Neumann, quien destacó que actualmente la ocupación del mall llega a 100%.

Chifles leche de tigre a lo carretillero ‘Boulevard de Asia’ es el lanzamiento del mall e Inka Crops.