Boulevard de Asia es un centro comercial que se encuentra al sur de Lima. (Foto: difusión).
Mayumi García
Mayumi García

Desde finales del 2024, la oferta retail a partir de centros comerciales instalados en el sur de Lima se potenció con las inauguraciones de KM40, de capitales del exseleccionado nacional Jefferson Farfán; y de Boulevard Puntamar, del grupo chileno Algeciras. Sin embargo, antes de estos malls, un recinto que ya convocaba la atención de los visitantes, sobre todo, en verano, es el conocido Boulevard de Asia, del portafolio del Jockey Plaza, el cual recientemente ha dado “luz verde” a un proyecto alistaba junto con Inka Crops, la empresa dueña de la marca de snacks Inka Chips.

