Startups peruanas. (Foto: iStock)
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Paolo Rojas
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El ecosistema de startups en Perú muestra señales de recuperación luego de dos años marcados por una mayor cautela de los inversionistas. Durante el 2025, las startups peruanas captaron US$ 76.5 millones, un incremento frente a los US$ 47 millones registrados en el año previo, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP). Sin embargo, este aumento del monto total financiado no significa necesariamente un resultado positivo, ya que la mayor parte de los recursos correspondió a deuda.

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