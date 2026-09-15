Antes de fin de año se implementaría la pensión mínima en las AFP. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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El pasado 11 de setiembre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) publicó el reglamento operativo para el traslado de afiliados del sistema público de pensiones (ONP) al sistema privado (AFP) y viceversa. Los afiliados podrán realizar estos traslados desde junio del 2027.

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