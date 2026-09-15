¿Qué debe evaluar un afiliado a la ONP para saber si le conviene o no trasladarse a una AFP? A continuación, repasamos algunas características relevantes en ambos sistemas previsionales. La conveniencia de la elección variará según el perfil particular de cada afiliado, coincidieron los analistas consultados.

Pensión máxima. En la ONP la pensión máxima a recibir es de S/ 1,000 al mes. Mientras que en la AFP no existe una pensión máxima, sino que el monto a recibir dependerá de la cantidad de aportes acumulados, más la rentabilidad.

Por lo tanto, “si una persona estima que debido a su nivel de ingresos podría acceder a una pensión superior a los S/ 1,000, en ese caso la mejor opción sería optar por estar en el sistema privado (AFP)”, indicó Victorhugo Montoya, exjefe de la ONP.

Como referencia, para acceder a una pensión de S/ 1,000 en una AFP el afiliado debe acumular en su fondo alrededor de S/ 200,000 a los 65 años, estimó por su parte Elio Sánchez, especialista en temas previsionales y exfuncionario de la SBS.

“Si consideras que por tu grado educativo tienes una buena perspectiva de ingresos en el futuro, te convendría el sistema privado de pensiones, pues el sistema nacional tiene un tope: puedes tener un sueldo de S/ 5,000, pero no podrás recibir más de S/ 1,000 de pensión en la ONP; en cambio en el sistema privado no hay tope, recibes lo que haz aportado, más la rentabilidad”, remarcó Sánchez, quien también es docente en la Universidad del Pacifico.

Pensión mínima. En la ONP la pensión mínima es de S/ 600, pero se debe tener aportes por 20 años o más. Para quienes aporten entre 15 años y menos de 20 años, la pensión a recibir es de S/ 400. Y quienes tienen entre 10 años y menos de 15 años de aportes, reciben una pensión de S/ 300.

En las AFP se va a implementar un esquema similar de pensión mínima, con los mismos montos y años requeridos que en la ONP. Se prevé que la pensión mínima en las AFP empezará a aplicarse antes de fin de año.

Retiro del 95.5% de fondos al cumplir 65 años. Esta es una característica que solo existe en el sistema privado de pensiones, lo cual lo puede hacer más atractivo respecto a la ONP.

Esto también marca una diferencia para quienes realicen aportes por menos de 10 años, pues mientras en la ONP no accederán a pensión, en la AFP podrían optar por una pensión diminuta o retirar el 95.5% de sus fondos.

Por ello, si alguien está en la ONP y prevé que al cumplir 65 años alcanzará menos de 10 años de aportes, lo mejor será decidir ahora trasladarse a una AFP para que luego esos fondos acumulados los pueda retirar, indicó Elio Sánchez. “Esa sería una alternativa importante; recordemos que hay un grupo de personas en el sistema nacional que se han quedado (sin pensión) con nueve años de aportes”, anotó.

Pero si el afiliado alcanza un fondo importante, lo mejor será optar por una pensión, antes que retirar el 95.5%, recomendó Victorhugo Montoya. “Las personas retiran el dinero y quieren volverse empresarios o inversionistas, pero ponen en riesgo su pensión. La pensión suplirá la falta de ingresos mensuales cuando las fuerzas no lo acompañen debido a su avanzada edad; si sacas todo tu fondo, luego no tendrás cómo solventarte hacia adelante”, advirtió.

Montoya también aclaró que si un afiliado a la ONP decide migrar a una AFP, su fondo no se trasladará de inmediato ni se reflejará en su nueva cuenta individual en el sistema previsional privado. Sino que se generará un bono de reconocimiento que recién aplicará cuando el afiliado se jubile a los 65 años.

El dato. Antes de decidir su traslado, el afiliado deberá recibir un boletín informativo donde se expliquen las características principales de cada sistema previsional. “Ese boletín debe estar bien diseñado, con información clara, para que el afiliado pueda elegir bien”, apuntó Elio Sánchez.