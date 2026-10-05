El vino es, por definición, un ser vivo embotellado. Pasa años en la penumbra de una bodega, durmiendo en una cápsula del tiempo de vidrio oscuro, desarrollando una personalidad que solo se revelará cuando el corcho ceda. Y es en ese preciso instante del descorche cuando nos enfrentamos a uno de los rituales más hermosos, incomprendidos y debatidos de la sumillería: decantar o no decantar.

Para algunos, trasvasar el líquido a un copón de cristal es un acto de fe indispensable; para otros, una teatralidad innecesaria. Como en el amor, en el vino el tiempo y el aire lo cambian todo. Desnudemos el mito y entendamos cuándo el oxígeno es un aliado que abraza y cuándo es un verdugo que marchita.

El arte de decantar. Foto: José Bracamonte

El arte de despertar los sentidos

Decantar no es simplemente verter vino de un recipiente a otro. Es una coreografía. El ritual clásico exige una vela encendida bajo el cuello de la botella, una mirada atenta y el pulso de cirujano. La luz de la llama no es para crear atmósfera romántica —aunque mal no le viene—, sino para advertir el momento exacto en que los sedimentos, esos ancianos sabios depositados en el fondo, intentan colarse hacia el decantador.

Este acto tiene dos almas. La primera es puramente física: separar las lías y depósitos materiales que un vino viejo ha ido acumulando con los años. La segunda es química y poética: la oxigenación.

Cuando un vino de guarda —esos grandes tintos estructurados de Burdeos, Rioja o nuestros respetados tintos de altura sudamericanos— sale de su encierro, suele despertar de mal humor. Está “cerrado”. Huele a reducción, a humedad, a biblioteca antigua. Al caer con delicadeza en el decantador, el vino choca contra las paredes de cristal, se expande y respira por primera vez en décadas. El oxígeno rompe los candados aromáticos: desaparecen los complejos reductores y brotan, majestuosas, las notas de cuero, tabaco, frutas maduras y especias. Es el despertar de un gigante.

¿Qué no se decanta? El peligro de la fragilidad

Sin embargo, el oxígeno es un amigo traicionero. En exceso, acelera el envejecimiento. Por eso, existen botellas de vino que jamás deberían tocar un decantador, so pena de cometer un infanticidio enológico.

Los viejos venerables (vinos con más de 15 o 20 años): Aquí radica la gran paradoja. Un vino muy antiguo tiene sedimentos que quisiéramos filtrar, pero su estructura es tan frágil que una oxigenación violenta en un decantador ancho lo destruiría en minutos. Su bouquet , construido con tanta paciencia, es un hilo de seda. Al contacto masivo con el aire, el vino se oxida de inmediato, perdiendo su magia. Se vuelve plano, acético, muerto. Con ellos, es mejor la paciencia: mantener la botella vertical un día antes y servir directamente a la copa, dejando que despierte, centímetro a centímetro, ante nuestros propios ojos.

Aquí radica la gran paradoja. Un vino muy antiguo tiene sedimentos que quisiéramos filtrar, pero su estructura es tan frágil que una oxigenación violenta en un decantador ancho lo destruiría en minutos. Su , construido con tanta paciencia, es un hilo de seda. Al contacto masivo con el aire, el vino se oxida de inmediato, perdiendo su magia. Se vuelve plano, acético, muerto. Con ellos, es mejor la paciencia: mantener la botella vertical un día antes y servir directamente a la copa, dejando que despierte, centímetro a centímetro, ante nuestros propios ojos. Los blancos y rosados jóvenes: Salvo contadas excepciones de blancos de altísima gama con crianza en barrica, los blancos y rosados basan su encanto en la frescura, la acidez vibrante y los aromas primarios de fruta fresca y flores. El decantador disipa rápidamente estos atributos volátiles, dejándolos desabridos.

Salvo contadas excepciones de blancos de altísima gama con crianza en barrica, los blancos y rosados basan su encanto en la frescura, la acidez vibrante y los aromas primarios de fruta fresca y flores. El decantador disipa rápidamente estos atributos volátiles, dejándolos desabridos. Los espumosos: Un champán o un buen cava en un decantador es una tragedia. El diseño del decantador está pensado para maximizar la superficie de contacto con el aire, lo cual provoca la pérdida inmediata del carbónico, matando el perlage (las burbujas) que con tanto esmero buscó el enólogo.

Para los avanzados y los curiosos: la regla de oro

Si estás dando tus primeros pasos o si ya tienes una cava envidiable en casa, la regla de oro para decidir es la estructura y la juventud.

Un vino joven, con taninos potentes, corpulento y de gran concentración (piensen en un Cabernet Sauvignon indomable, un Syrah estructurado o un Tannat de gran carácter) se beneficiará enormemente de un paso por el decantador. El aire suavizará los taninos agresivos, “redondeará” el paso por boca y hará que el vino se muestre mucho más amable y expresivo de lo que sería recién abierto. Aquí buscamos un decantador de base ancha, que exponga el vino al máximo.

Para los avanzados que buscan experimentar, propongo el ejercicio de la “decantación en copa”. Sirvan el mismo vino en un decantador y en una copa amplia simultáneamente. Prueben la evolución de ambos cada quince minutos. Descubrirán que la copa es, en sí misma, el decantador más honesto y dinámico que existe, permitiéndonos escuchar la narrativa del vino verso por verso, sin saltarnos capítulos.

El veredicto del paladar

Decantar es, en última instancia, un acto de sensibilidad. No hay una fórmula matemática en el universo del vino porque no existen dos botellas idénticas. El vino nos exige bajarnos del ritmo frenético del día a día, de las hojas de cálculo y las reuniones de directorio, para conectar con el tiempo de la naturaleza.

La próxima vez que tengan una botella frente a ustedes, descorchen con respeto, huelan el corcho y den un pequeño sorbo inicial. Si el vino les sonríe de inmediato, disfrútenlo copa a copa. Si se muestra tímido, huraño o demasiado rudo, denle el espacio que se merece. Permítanle danzar en el cristal del decantador. Al final del día, el vino siempre premia a los que saben esperar.

Así es este juego: una danza invisible entre el oxígeno que da la vida y el tiempo que la reclama. El decantador no es una jaula de cristal, es el escenario donde el vino se quita la armadura y nos muestra su alma desnuda, sin secretos. La próxima vez que duden ante una botella, escúchenla. Ella siempre sabe lo que necesita. Ríndanse al ritual, abracen el misterio y permitan que el paladar dicte la última sentencia. Porque cuando un gran vino encuentra su aire, el silencio se adueña de la mesa y la realidad, por unos instantes, se vuelve perfecta. Hasta la próxima copa.

Carpe Vinum. “Aprovecha el vino”.