Entre las modalidades de fraude figuran los comprobantes falsos de pago o pantallazos adulterados, con los que algunos clientes simulan haber realizado una operación para retirar productos sin que el dinero llegue efectivamente a la cuenta del vendedor, advirtió Fabiola Morales, Country Manager de Bold en Perú.

Una encuesta realizada por la fintech de pagos -en agosto- entre emprendedores y pequeñas empresas encontró que el 41% de los consultados había tenido alguna experiencia relacionada con comprobantes o pantallazos falsos, mientras que el 92% manifestó preocupación por estos fraudes.

Frente a este escenario, la especialista dijo que algunas empresas están incorporando dispositivos que permiten verificar automáticamente la recepción de los pagos.

“Cuando una persona va a comprar a un pequeño negocio y escanea el QR del dispositivo, si la venta se concreta, el empresario recibe una validación sonora y visual que le indica cuánto dinero ha recibido. El dispositivo solo suena cuando efectivamente recibe el pago”, explicó Morales.

Una de estas soluciones es Sono QR, que Bold comenzó a comercializar en el mercado peruano en noviembre.

Adopción

La ejecutiva señaló que esta herramienta busca evitar que los comerciantes interrumpan sus actividades para tomar fotografías de los comprobantes, revisar sus aplicaciones o realizar llamadas para confirmar si recibieron el dinero. El dispositivo también permite consultar el monto de la última operación y regular el volumen de la alerta.

La solución está dirigida principalmente a pequeños comercios y emprendimientos, entre ellos bodegas, minimarkets, restaurantes y cafeterías. Según Morales, existe interés tanto de negocios que ya han experimentado pérdidas por este tipo de fraude como de aquellos que buscan profesionalizar sus operaciones y tener un mayor control de sus ventas.

Morales sostuvo que uno de los principales obstáculos para extender los pagos digitales entre los pequeños negocios no es necesariamente el costo de los dispositivos, sino la confianza de los comerciantes en el sistema. En ese sentido, consideró que ofrecer herramientas sencillas que permitan verificar las operaciones puede facilitar su adopción.