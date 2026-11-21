Ante el avance del Fenómeno El Niño, las micro y pequeñas empresas (mypes) que cuenten con créditos garantizados en el marco del programa Impulso MyPerú y desarrollen actividades en departamentos declarados en estado de emergencia por los efectos del evento climático podrán acceder a una reprogramación de sus pagos.

La medida, establecida en el Decreto de Urgencia N.° 015-2026, contempla una ampliación de hasta nueve meses del plazo de pago y de hasta 12 meses para empresas de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola, previa evaluación de la entidad financiera.

La disposición busca evitar que las dificultades económicas asociadas al evento climático afecten la capacidad de pago de las empresas y provoquen un incremento en la morosidad.

¿QUIENES PUEDEN ACOGERSE A LA MEDIDA?

La norma permite que las entidades financieras reprogramen créditos garantizados en el marco del programa Impulso MyPerú a las mypes que desarrollen actividades en departamentos declarados en estado de emergencia por afectaciones o riesgo asociado al Fenómeno El Niño.

En diálogo con Luis Vergara, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) , citó el Boletín Especial del Sistema Financiero: Programas del Gobierno y medidas de la SBS en situaciones de emergencia, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Según este documento citado por Vergara, al cierre de diciembre de 2025, las cajas municipales registraban un saldo de S/1,283 millones en créditos otorgados a través de Impulso MyPerú, distribuidos entre aproximadamente 78 mil clientes beneficiarios.

“Como referencia, la cartera Impulso MyPerú respecto al total de cartera empresarial de las Cajas Municipales representa el 4.2% en monto y 4.7% en número de deudores”, detalló a Gestión.

Además, agregó que los créditos se concentran principalmente en actividades de comercio, transporte e industria manufacturera.

El presidente de la FEPCMAC precisó que la aprobación de las solicitudes estará sujeta a la evaluación de cada entidad financiera y al cumplimiento de los criterios de elegibilidad que establezcan las disposiciones operativas especiales.

Asimismo, indicó que la norma no exige expresamente que las empresas acrediten de manera individual los daños sufridos por el evento climático.

El acogimiento estará disponible hasta el 30 de abril de 2027. Las disposiciones operativas especiales deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia del decreto.

ALIVIO FINANCIERO PARA LAS MYPES

Para Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) , una de las principales lecciones del último episodio del Fenómeno El Niño fue la necesidad de que las empresas cuenten con liquidez para afrontar los efectos del evento climático.

“Una de las grandes lecciones que nos dejó el último episodio del Fenómeno El Niño es la necesidad de sostener estos impactos con liquidez”, sostuvo a Gestión.

Además, el economista explicó que postergar el pago del capital representa un alivio financiero, debido a que este componente concentra la mayor parte de las cuotas de los préstamos.

“Cuando uno revisa la estructura de préstamos encuentra que el grueso de los pagos corresponde a capital. Entonces, en la medida que se está aliviando este componente para luego retomar sus pagos, implicaría un alivio financiero”, explicó.

EVITAR LA MOROSIDAD

El economista también señaló que, sin medidas que permitan a las empresas afrontar sus obligaciones financieras durante el impacto del evento climático, la pérdida de capacidad adquisitiva podría traducirse en un aumento de la morosidad.

“En la medida que no se dictan este tipo de medidas, esta pérdida de capacidad adquisitiva, la falta de pagos, se traduce en un incremento de la morosidad”, advirtió Alzamora.

La norma establece que la tasa de interés de los créditos reprogramados no podrá superar la originalmente pactada. Alzamora señaló que, en principio, la medida no supondría un mayor endeudamiento para las empresas. Sin embargo, indicó que su capacidad para retomar el pago del capital dependerá de la recuperación de sus actividades económicas.

Respecto a la calificación crediticia, Vergara señaló que la reprogramación no implica automáticamente un deterioro de la clasificación de las mypes ante la SBS.

LEA TAMBIÉN: Mypes formales en Perú aún no recuperan el nivel que tenían antes de pandemia

Según explicó, la medida busca preservar la clasificación del deudor y su capacidad de pago, así como evitar que las empresas afectadas temporalmente enfrenten mayores restricciones financieras. No obstante, precisó que el acceso a nuevos préstamos seguirá dependiendo de las políticas de evaluación de riesgo de cada entidad financiera.

El representante de la FEPCMAC también aclaró que durante el periodo de gracia parcial el beneficiario continuará pagando únicamente los intereses y las comisiones correspondientes, mientras que el pago del capital se posterga conforme al nuevo cronograma acordado.

Afirmó que el decreto señala que dicho período de gracia está comprendido dentro de la ampliación otorgada y no constituye un plazo adicional independiente.

Las cajas municipales registraban S/1,283 millones en créditos de Impulso MyPerú a diciembre de 2025. La FEPCMAC explica cómo se evaluarán las solicitudes de reprogramación.Foto: Andina.

UNA MEDIDA QUE PODRÍA REQUERIR AJUSTES

Pese a considerar adecuada la decisión, Miguel Alzamora advirtió que el alcance de las medidas dependerá de la evolución del Fenómeno El Niño durante los próximos meses.

El economista señaló que, tomando como referencia las proyecciones climáticas del ENFEN y el Senamhi, los efectos del Fenómeno El Niño podrían extenderse hasta julio de 2027, con un impacto especial en actividades como la pesca y la agricultura.

“Son medidas que van en la dirección adecuada, pero deben etiquetarse como preliminares, sobre todo por cómo vienen dándose las condiciones climáticas, que se vienen intensificando cada vez más”, afirmó.

Por ello, consideró que será necesario que las autoridades monitoreen permanentemente la situación y evalúen la necesidad de actualizar las medidas si el impacto económico resulta mayor al estimado inicialmente.