Compañía articula su estrategia en seis ejes. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
Mayumi García

Plaza Vea, Makro, Oechsle, Inkafarma, Real Plaza, entre otras, son solo algunas de las marcas que forman parte del grupo peruano Intercorp, conglomerado que hoy trabaja para que, como parte de sus políticas, la sostenibilidad también sea un pilar distintivo en el desarrollo de sus diferentes negocios. En ese camino, el holding avanza en la integración de objetivos ambientales y sociales con foco en sus operaciones, que alcanzan a sectores como el retail, educación, salud, entretenimiento y servicios financieros.

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