Isabella D’Angelo, gerenta Corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail y del Grupo Intercorp, explicó que la estrategia de la compañía se articula en seis ejes: cambio climático y energía renovable, residuos, valor compartido, diversidad e inclusión, mypes y educación. A partir de estos lineamientos, cada empresa del grupo desarrolla proyectos orientados a contribuir con indicadores sociales y ambientales del país.

“Al tener empresas en distintos sectores tenemos que buscar cuáles son aquellos temas relevantes para todas”, manifestó.

Isabella D’Angelo, gerenta Corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail y del Grupo Intercorp, participó en Perspectivas Económicas 2027, organizado por Diario Gestión. (Foto: GEC)

En lo que concierne a gestión de residuos, la ejecutiva destacó una iniciativa desarrollada en Arequipa junto con Sinba para gestionar los desechos de las empresas del grupo. El proyecto contempla el trabajo con recicladores, el procesamiento de residuos orgánicos para producir compost y la disposición de la basura general en un relleno sanitario.

“La tasa de reciclaje en Perú es de 2.8% a nivel municipal. Nosotros hemos alcanzado una tasa de reciclaje del 68% en Arequipa. Ahora estamos buscando que clientes de otras empresas se puedan sumar a este proyecto y cambiar un poco la cara de la gestión de residuos en la región”, indicó.

D’Angelo también profundizó en ‘Bueno por Dentro’, un programa de rescate y donación de productos de Plaza Vea, Vivanda y Makro que permite la dotación de alimentos en buen estado a más de 200 organizaciones sociales de las 19 regiones donde se encuentran estos supermercados.

Las iniciativas en centros comerciales

La ejecutiva del Grupo Intercorp señaló que en el caso de los centros comerciales Real Plaza, la estrategia de sostenibilidad se concentra, entre otros aspectos, en la gestión de residuos y en la generación de oportunidades para las mypes. Indicó que alcanzar mayores tasas de reciclaje en estos espacios representa un reto particular frente a los supermercados, debido a que depende en buena medida de la participación de los clientes.

Respecto al desarrollo de pequeños negocios, D’Angelo resaltó ‘La Placita del Emprendimiento’, iniciativa que habilita espacios que no estaban siendo utilizados dentro de sus centros comerciales para instalar stands de mypes. “Son áreas para que los emprendedores puedan vender sus productos en un lugar con mucho tráfico y seguridad, a un precio mucho menor que el de cualquier otra tienda”, agregó.

Asimismo, los emprendedores también tienen oportunidad a través de ‘Perú Pasión’, cuyo proyecto permite la comercialización de sus productos en plataformas de ecommerce de Plaza Vea, Oechsle, Promart y Real Plaza.

“En 2024, las ventas de estos negocios a través de dichos espacios alcanzaron los S/ 18 millones, mientras que en 2025 llegaron a S/ 36 millones”, sostuvo.