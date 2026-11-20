Mia Beauty Bar, la cadena de tiendas especializadas en belleza de Farmacias Peruanas —operadora de Inkafarma y Mifarma, del grupo Intercorp—, sumó un nuevo local en Lima, esta vez en el centro comercial Jockey Plaza, en Surco. La apertura se da a pocos días de que la marca cumpla su primer año de operación en el país.

Con este local, la cadena llega a diez tiendas en el Perú. La primera abrió en noviembre de 2025 en Real Plaza Puruchuco (Ate) y desde entonces la marca se extendió a otros centros comerciales de Lima y a provincias, como Arequipa y Piura.

“Cada nueva tienda nos permite acercar esta propuesta a más personas, y llegar a Jockey Plaza en el mes de nuestro primer aniversario representa un hito muy especial en ese camino”, señaló Vanessa Chávez, directora de MIA Beauty Bar.

La tienda del Jockey Plaza tiene 230 m2 y un portafolio de más de 150 marcas nacionales e internacionales en maquillaje, skincare, cuidado capilar, fragancias y dermocosmética. Entre ellas figuran Medicube, SKIN1004, Sheglam, Carolina Herrera y Kérastase.

La tienda del Jockey Plaza tiene 230 m2 y un portafolio de más de 150 marcas nacionales e internacionales en maquillaje, skincare, cuidado capilar, fragancias y dermocosmética.

MIA Beauty Bar llega al Jockey Plaza y suma 10 tiendas en un año

La expansión se da en un mercado de cosméticos que movió US$ 1,500 millones (S/ 5,060 millones) en el primer semestre de 2026, 8% más que en el mismo periodo del año previo, según el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Durante la inauguración, la directora de MIA Beauty Bar, explicó que el formato se planteó desde el inicio como un espacio donde el cliente pueda probar los productos y aprender sobre ellos antes de comprar. “No queríamos abrir simplemente una tienda más de belleza”, dijo.

En esa línea, el local incluye diagnósticos de piel, zonas de prueba de productos, asesoría y pantallas de prueba virtual de maquillaje (virtual try-on).

La compañía prefirió no dar detalles del monto de inversión del local ni su plan de aperturas para el 2027. Hoy, tiene cuatro tiendas en Lima y seis en provincias.