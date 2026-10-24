De acuerdo con Ismael Suárez, country manager de Recamier Perú, la empresa, que en 2027 cumplirá 80 años y está presente en 14 países, tiene en el Perú su segunda operación en ventas. Pese al proceso electoral y a El Niño, el ejecutivo calificó el 2026 como un año “muy bueno” para la compañía, que acumula cuatro años consecutivos de crecimiento a doble dígito.

“Este año se ha mermado un poco el crecimiento. A pesar de eso, vamos a crecer a dos dígitos”, señaló a Gestión en el marco del ExpoCEC 2026.

Suárez vinculó ese desempeño a la transformación del retail peruano. En los últimos años llegaron tiendas especializadas en belleza que se convirtieron en la principal palanca de crecimiento de varias marcas. Para Recamier, sin embargo, estos formatos no son competencia, sino clientes.

“Recamier es una compañía que está en todos los canales, en el tradicional y en el moderno. Durante muchos años creció de la mano de los grandes autoservicios, pero toda compañía debe ser innovadora y migrar a esta clase de formatos”, sostuvo.

Ismael Suárez, country manager de Recamier Perú.

Del skincare a los perfumes coreanos: la tendencia K-Fragrance

Por categorías, el ejecutivo indicó que capilar es un segmento estable, donde captar nuevos consumidores resulta “bastante difícil”. En cambio, fragancias y skincare son las que más crecen este año, impulsadas por la ola K-Beauty, la cosmética de origen coreano.

Además de sus 10 marcas propias, Recamier distribuye desde hace unos diez años marcas de terceros en maquillaje, skincare, esmaltes y cuidado de pies, como Dr. Scholl’s. En esa línea, representa a Iroha, marca de mascarillas de origen español que se fabrica en Corea. Este año, además, ingresó a la categoría de perfumes con la tendencia K-Fragrance (perfumes coreanos).

Para 2027, la compañía evalúa sumar dos marcas coreanas de belleza, cada una con entre 12 y 15 SKU. “Estamos en planes de fortalecer nuestro portafolio con más productos provenientes de Corea”, adelantó.

Suárez anticipa que la tendencia pasará del cuidado de la piel al cabello. “La tendencia es que todo lo que se use en la piel a nivel de ingredientes activos migre al cabello. Todo el tema de antienvejecimiento, de mega longevidad, está muy de moda en el mundo”, explicó.

En el Perú, el cuidado de la piel representa alrededor del 5% de las ventas de Recamier, una proporción menor que en Colombia, donde la compañía lidera la categoría de bloqueadores solares. “En Colombia somos líderes absolutos con la marca de solares y representa cerca del 35% y 40% del share”, precisó.

Con El Niño, la compañía prevé una mayor demanda de protectores solares para la temporada de fin de año y comienzos de 2027.

Los lanzamientos de Recamier para 2027 en Perú

Entre los lanzamientos de 2027, Recamier alista un rebranding de Bacterion, marca con la que además comercializará repelentes. Es una categoría pequeña, pero con mayor demanda por las lluvias que traería El Niño. También ingresará al segmento de longevidad capilar con su marca Vitane, sumará productos a su línea infantil y renovará la imagen de su marca profesional, Salon In.

Por canales, el moderno representa cerca del 60% de sus ventas y el tradicional, el 40% restante. En este último incluye los salones de belleza, donde opera con Salon In, marca exclusiva para profesionales. Además, tiene cerca de 6,000 salones en su base de datos y atiende entre 1,300 y 1,400 al mes.

Uno de sus pilares es ganar distribución en tiendas de conveniencia, hard discounters y formatos como Dollarcity, donde hoy su presencia es “muy tenue”. Para ello desarrolla presentaciones de menor gramaje, con precios más competitivos. Así, comenzó a trabajarlas este año y saldrían al mercado en 2027.

“En esos canales los espacios son reducidos, no hay espacio para tantas marcas. Por lo tanto, necesitamos migrar a productos más pequeños, con un precio más accesible al consumidor”, detalló. Por ahora, descartó abrir tiendas propias.

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De Lurín a Piura: el plan logístico de Recamier para abastecer el norte ante El Niño

Frente a El Niño, Recamier, cuya operación logística se concentra en Lima a través de un operador ubicado en Lurín, evalúa abrir un centro de distribución provisional en Piura. “Previniendo todo lo que se viene, se ha planteado una serie de alternativas, por ejemplo, tener un CD [Centro de Distribución] en la ciudad de Piura para tener un inventario allá y poder abastecer a las ciudades del norte”, explicó.

En paralelo, su matriz en Colombia eleva la producción de bloqueadores y repelentes, categorías en las que prevé mayor demanda.

“No debe terminar el año sin que tengamos implementada alguna acción comercial o logística para tener abastecidos los puntos del norte”, adelantó.

En costos, Suárez señaló que la compañía buscó eficiencias en producción, empaques e ingredientes activos para no trasladar el alza al consumidor final. Con ese esquema, Recamier proyecta crecer entre 12% y 15% en el país en 2027.

EN CORTO.

Mercado peruano. Suárez considera que el Perú es uno de los mercados de América Latina que más crece en belleza y cuidado personal desde la pandemia, frente a mercados más maduros como Colombia.

Suárez considera que el Perú es uno de los mercados de América Latina que más crece en belleza y cuidado personal desde la pandemia, frente a mercados más maduros como Colombia. Competencia. Sobre las marcas locales que fabrican y comercializan productos de belleza, señaló que la competencia es bienvenida porque contribuye a ampliar la demanda.