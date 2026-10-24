El ejecutivo de Recamier considera que el Perú es uno de los mercados de América Latina que más crece en belleza y cuidado personal desde la pandemia. (Foto: Difusión)
El ejecutivo de Recamier considera que el Perú es uno de los mercados de América Latina que más crece en belleza y cuidado personal desde la pandemia. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El mercado peruano de cosmética e higiene personal cerraría el 2026 con una expansión cercana a 9%, según el gremio Copecoh de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en un año marcado por las elecciones, el alza de costos y la llegada de El Niño. En ese contexto, Recamier, fabricante colombiana de productos de aseo personal y belleza y dueña de los jabones Bacterion, ajusta su portafolio, sus canales y su logística en el país.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño no golpea parejo a la belleza: ¿Qué categorías ganan y cuáles retroceden?
Grupo Yelavé apuesta por mercados internacionales y triplicar capacidad con inversión millonaria
El peruano que lidera L’Oréal en 12 países: “Estoy más comprometido con mis propios sueños”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.