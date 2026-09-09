Grupo Yelavé apuesta por ampliar su capacidad productiva. (Foto: Yelavé)
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Dax Canchari Reyes
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Grupo Yelavé, holding peruano dedicado al cuidado de la salud y la belleza, prepara una nueva etapa de crecimiento tras más de 20 años en el mercado. La compañía desarrolla productos para el cuidado de la piel bajo su marca Yelavé Nature y también fabrica para terceros, mientras avanza con nuevos proyectos y refuerza su operación. ¿Qué prepara Yelavé para llevar esta expansión al siguiente nivel?

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