La inversión de S/2 millones permitirá incorporar maquinaria de mayor volumen y busca triplicar la capacidad productiva del laboratorio. El cambio permitirá fabricar en un solo lote lo que antes requería dos procesos, reduciendo tiempos y mano de obra.

Yelavé tiene reactores y mezcladores industriales (tanques de acero inoxidable con sistemas de agitación y control de temperatura), así como homogeneizadores, filtros y sistemas de purificación, llenadoras semiautomáticas, etiquetadoras y codificadoras. Además, sus líneas de envasado cuentan con sistemas de climatización y aire filtrado, así como equipos de control de calidad.

“Estamos tratando de escalar el tamaño de los reactores para poder hacer en un solo lote de producción y poder atender con mayor prontitud a los clientes. Ahí reducimos tiempo, mano de obra y seremos más productivos”, explicó Yngrid Lama Velazco, gerenta administrativa de Grupo Yelavé.

El aumento de capacidad responde principalmente a proyectos que demandan mayores volúmenes y a los planes de exportación de la compañía. Lama citó los trabajos que actualmente desarrollan con Amazon Andes, aún en etapa de desarrollo de fórmula y registro de producto.

Yngrid Lama, gerenta administrativa de Grupo Yelavé. (Foto: Yelavé)

¿Cómo prepara Yelavé su salto de producción?

El laboratorio viene dejando atrás los reactores pequeños para poder trabajar con equipos de 1,500 kilos, un cambio que les permite concentrar en un solo lote una producción que antes requería dos procesos. Con esta renovación, la compañía busca triplicar su capacidad productiva.

El objetivo no solo pasa por fabricar más. Yelavé también busca reducir tiempos y mano de obra para ganar productividad y atender los mayores volúmenes que requieren los proyectos que viene desarrollando. “Hemos hecho una inversión para cumplir con toda la nueva normativa de la FDA, que es MoCRA (Ley de Modernización de la Regulación de Cosméticos de Estados Unidos)”, explicó Lama.

El skin care es actualmente la categoría de mayor dinamismo para el grupo.

La capacidad del laboratorio también sostiene su negocio de maquila para terceros, con marcas de distintos segmentos. Entre las que mencionó Yngrid Lama figuran Karica, de productos para bebés; Momtobee, dirigida a gestantes; El Turco, enfocada en personas sin cabello; EF, de perfumería; BioSana y Byb Pharma, para boticas y retail; Madda, vinculada al mercado saludable; y Aranza, que comercializa mediante e-commerce, así como más marcas que se siguen sumando a su portafolio.

Por su parte, Yelavé Industrias, creada después de la pandemia, fabrica productos del rubro industrial con aromas exclusivos, mientras que el grupo mantiene su área de preparados magistrales, que atiende pedidos de médicos, cirujanos plásticos, clínicas y dermatólogos.

La estrategia internacional, sin embargo, avanza con cautela. “Nosotros trabajamos muy a cuidado, porque si nos metemos a trabajar específicamente en un mercado que no le cumplimos, nunca más volvemos a ingresar”, explicó Lama.

Por ello, Grupo Yelavé está priorizando primero el aumento de su capacidad productiva y el cumplimiento de las especificaciones que le exijan los potenciales mercados.

El objetivo para 2027 es dar el siguiente paso: exportar y contar con distribuidores fuera del Perú. “La intención de nosotros es que cada año crezcamos en capacidad productiva. Hemos comenzado este año, esperemos que el próximo año sea igual y así sucesivamente”, señaló.

Cada nuevo producto puede representar entre 2% y 3% de la cartera de ventas de Yelavé.

¿Qué productos impulsan ahora el crecimiento de Yelavé?

El skin care es la categoría que actualmente muestra mayor dinamismo dentro del portafolio de Yelavé. Y es que se observa una mayor demanda por productos especializados, especialmente aquellos que combinan ingredientes de origen natural con eficacia, una tendencia que viene impulsando su apuesta por productos dirigidos a nichos específicos.

Ahora, ese mayor interés también se refleja en su estrategia comercial. Yelavé busca crecer 15% en 2026, luego de cerrar 2025 con un avance de 10%, y para este año definió un calendario de lanzamientos cada dos meses. Aún le quedan cuatro productos por incorporar al mercado.

Uno de ellos es Sensicrem, una crema para piel sensible con activos biotecnológicos y células madre. El producto cuenta con notificación sanitaria y está previsto que llegue al mercado en septiembre. Su desarrollo responde a la apuesta de la empresa por atender necesidades específicas de la piel, en lugar de competir en categorías masivas.

Yngrid Lama detalló que cada lanzamiento demanda entre US$10,000 y US$20,000, aunque el monto puede variar según la complejidad de las materias primas y del producto.

“La inversión estimada con Sensicrem se ubica entre US$15,000 y US$20,000, incluyendo frasco, etiquetas, cajas y el evento de lanzamiento”, comentó.

La apuesta por productos de nicho también define cuánto pueden aportar al negocio. Según Lama, cada nuevo producto representa entre 2% y 3% de la cartera de ventas, mientras la compañía busca mantener una relación de largo plazo con consumidores que requieren soluciones específicas para su tipo de piel.

“Somos un producto nicho, que es recomendado de acuerdo al tipo de piel. Y no vamos a cambiar para masificarnos”, sostuvo Lama. La decisión responde a una estrategia de fidelización: aunque reconoce que el mercado masivo puede ser más rentable, considera que un producto especializado ofrece mayor sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el consumidor joven viene mostrando mayor interés por productos de tendencia natural, pero que también ofrezcan eficacia. Yelavé busca responder a esa demanda con activos biotecnológicos y formulaciones adaptadas a la piel del consumidor peruano.

Aunque el skin care seguirá creciendo, Lama advirtió que no todo producto importado responde a las necesidades del consumidor peruano. Factores como el biotipo cutáneo, genética, alimentación y edad pueden marcar diferencias frente a formulaciones desarrolladas para otros mercados.

De cara a 2027, Yelavé evalúa una nueva ampliación de sus instalaciones, aunque la decisión estará sujeta a la llegada de clientes que justifiquen la inversión. “El próximo año, como en esta época, debemos estar haciendo una ampliación adicional de construcción para ampliar el área, pero primero tenemos que encontrar clientes que nos obliguen a hacer eso”, adelantó Lama.