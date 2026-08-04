Platanitos aperturó centro de distribución desde el cual se abastecerá a ecommerce y tiendas físicas. (Foto: Platanitos)
Platanitos aperturó centro de distribución desde el cual se abastecerá a ecommerce y tiendas físicas. (Foto: Platanitos)
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Redacción Gestión
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El nuevo centro cuenta con un área total de 10,000 metros cuadrados (m2), una bodega principal de 6,000 m2 y capacidad para almacenar un volumen equivalente a 140 contenedores de 40 pies. Esta infraestructura permite administrar de manera integrada el flujo de productos destinados a las tiendas físicas y al canal digital, mejorando la coordinación entre ambas plataformas.

“Con el crecimiento de nuestros canales de venta, vimos la necesidad de unificar en un solo espacio la operación de nuestras tiendas físicas y nuestro canal digital. Contar con un centro de distribución que concentre ambos procesos nos permite gestionar mejor nuestros productos, optimizar los tiempos de atención y responder de manera más eficiente a las necesidades de nuestros clientes”, señaló Pedro Mont, director de Platanitos.

Como parte de esta transformación, Platanitos incorporó tecnología RFID desde el origen de su mercadería; además, implementó un sistema automatizado con lectura combinada de códigos QR y RFID, a fin de procesar y clasificar hasta 5,000 unidades por hora.

Estrategia omnicanal

Mont manifestó que con esta implementación, la empresa busca fortalecer su estrategia omnicanal y optimizar la gestión de inventarios y despachos desde una única operación logística.

Además, la infraestructura también incorpora un sistema continuo de cintas transportadoras que conecta los distintos niveles de la bodega con la zona de consolidación de pedidos, facilitando el traslado interno de la mercadería.

En general, la tienda apunta a un modelo operativo que integra ambos canales y le permite responder con mayor eficiencia a las nuevas demandas del retail.

Pedro Mont, director de Platanitos. (Foto: GEC)
Pedro Mont, director de Platanitos. (Foto: GEC)

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