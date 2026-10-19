La visita a tiendas en malls y puerta a calle creció 0.07% en septiembre, luego de tres caídas consecutivas.
La visita a tiendas en malls y puerta a calle creció 0.07% en septiembre, luego de tres caídas consecutivas.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En el final del tercer trimestre, la visita a tiendas en el Perú parece retomar su dinamismo. Luego de tres meses de retrocesos seguidos, los locales volvieron a llenarse con una afluencia promedio que finalmente alcanzó crecimiento en septiembre de 2026. En ese resultado, los comercios de ciertos malls de Lima y algunos del sur peruano fueron claves, así como un rubro que despertó y apalancó el desempeño general. Conozca los detalles de este panorama, en el último estudio de Poken Perú Retail.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño e inseguridad redibujan mapa del retail: plan B con el personal y envíos al hogar
Arequipa reta al “Niño”: solo la Ciudad Blanca escapa de caída de visitas a malls, ¿por qué?
Malls recobran dinamismo: visita a tiendas repunta, pero Niño Costero sofoca rubro clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.