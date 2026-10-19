Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, indicó que la visita a tiendas en malls y puerta a calle creció 0.07% en septiembre, tras un inicio débil ese mes. En tanto, solo en los primeros locales, la afluencia avanzó 0.39%, quebrando así la tendencia de caídas interanuales vista de junio a agosto.

“En septiembre, parece que ha habido un alto al fuego (de factores en contra), no ha habido mucho ruido”, comentó.

Dentro de las situaciones que podrían haber impulsado el repunte, consideró primero a la ausencia de la incertidumbre electoral que marcó el panorama de los meses recientes, así como el cambio de estación (que diluye el efecto comparativo de altas temperaturas frente a los meses de invierno del año pasado) y el desarrollo del fenómeno El Niño aún sin eventos de gran dimensión en Perú.

“El Niño no ha llegado aún del todo, la gente espera que empiece a manifestarse recién en noviembre. Entonces, mientras no se vea, no hay un impacto todavía fuerte en el consumo general”, expresó.

La ausencia de la incertidumbre electoral que marcó el panorama de los meses recientes habría favorecido a la visita a malls en septiembre. Fotos: Joel Alonzo.

Categorías: tiendas de “decohogar” se suman al crecimiento

En los últimos meses, solo las tiendas de las categorías de moda infantil y tecnología seguían creciendo en visitas, debido a la necesidad de renovar prendas de niñas y niños, así como los dispositivos ante la actualización periódica de los mismos. Sin embargo, tal desempeño no era suficiente para apalancar el repunte.

Ahora, un tercer rubro también mostró crecimiento, contribuyendo a la recuperación en septiembre. En concreto, se trata de los locales de productos de decoración y mejoramiento del hogar (decohogar), que mostraron un avance de 3.07% en afluencia.

Para Mori, el crecimiento de los comercios de esta categoría respondería a que las marcas y cadenas que lo conforman tienden a adaptar rápidamente su oferta a las condiciones del mercado más allá de la estación climática. Asimismo, la necesidad de mejorar el hogar también pudo haber cobrado importancia ante el fenómeno El Niño.

Los locales de productos de decoración y mejoramiento del hogar (decohogar) mostraron un avance de 3.07% en afluencia en septiembre de 2026.

Tiendas en malls: comercios en Lima y Arequipa muestran cierto avance

En el desagregado del resultado de visitas a tiendas en malls, Mori reconoció que no hay una tendencia marcada por cadena o por ubicación geográfica. Sin embargo, los registros en algunos establecimientos pueden sugerir algunos patrones. Así, en el norte peruano, observó un debilitamiento general de la afluencia frente al verano.

Al respecto, indicó que el ánimo del consumidor podría en esa zona podría estar contenido ante los pronósticos de que el mayor impacto del Niño sería precisamente en esa ubicación. Si bien Mall Aventura Chiclayo muestra uno de los mayores crecimientos (10.15%) en visitas en septiembre, los demás malls muestran caídas.

De otro lado, refirió que los comercios en los malls de Arequipa siguen reportando crecimiento. En este caso, admitió que la Ciudad Blanca se ha mostrado hasta el momento sin alto impacto del Niño y de la inseguridad que golpea con mayor fuerza a Lima y el norte peruano, lo cual podría sostener la disposición al gasto.

En tanto, en Lima, los locales de malls como Jockey Plaza, Plaza Norte, Larcomar, La Rambla San Borja y algunos más registran cierto crecimiento, aunque conviven con otros establecimientos cercanos que exhiben retrocesos.

Los comercios en los malls de Arequipa siguen reportando crecimiento en su registro de visitas.

Tendencia podría mantenerse en octubre

Sobre el desempeño en las primeras semanas de octubre, Mori mencionó que los reportes preliminares de los locatarios apuntan a que la tendencia vista en septiembre se mantendría.

“Veríamos crecimientos ligeros, no esperamos alzas grandes en octubre”, manifestó.