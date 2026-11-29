El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 686 distritos de la costa norte y sierra se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros tipos de movimientos en masa, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Esto se da ante un reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que anuncia la continuidad de las precipitaciones de moderada a extrema intensidad del 30 de noviembre al 2 de diciembre.
Según dicho documento, Cajamarca presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 65. Le siguen:
- Áncash (53)
- Huancavelica (34)
- Ayacucho (32)
- Piura (25)
- Puno (24)
- Apurímac (21)
- La Libertad (18)
- Cusco (17)
- Lima (12)
- Junín (11)
- Arequipa (6)
- Pasco (6)
- Huánuco (4)
- Lambayeque (3)
Asimismo, 355 distritos de estos mismos departamentos, además de Tumbes, se encuentran en riesgo alto.
Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras y alejadas de los cauces de ríos y quebradas.
Asimismo, recomienda comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías de cada jurisdicción, para garantizar una atención oportuna ante una eventual emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como implementar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.
El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), realiza el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso meteorológico y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones correspondientes ante los posibles efectos de este fenómeno.