El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 686 distritos de la costa norte y sierra se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros tipos de movimientos en masa, según el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Esto se da ante un reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que anuncia la continuidad de las precipitaciones de moderada a extrema intensidad del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

Según dicho documento, Cajamarca presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 65. Le siguen:

Áncash (53)

Huancavelica (34)

Ayacucho (32)

Piura (25)

Puno (24)

Apurímac (21)

La Libertad (18)

Cusco (17)

Lima (12)

Junín (11)

Arequipa (6)

Pasco (6)

Huánuco (4)

Lambayeque (3)

Asimismo, 355 distritos de estos mismos departamentos, además de Tumbes, se encuentran en riesgo alto.

La lluvia del 26 de noviembre en Piura paralizó la ciudad y dejó a cientos de damnificados. (Foto: difusión)

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos regionales y locales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas, a fin de facilitar el traslado de la población hacia zonas seguras y alejadas de los cauces de ríos y quebradas.

Asimismo, recomienda comprobar la disponibilidad de los establecimientos de salud, las compañías de bomberos y las comisarías de cada jurisdicción, para garantizar una atención oportuna ante una eventual emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como implementar sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), realiza el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso meteorológico y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones correspondientes ante los posibles efectos de este fenómeno.