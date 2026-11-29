Las exportaciones de café peruano alcanzaron un récord de US$ 1,796 millones en 2025, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Sin embargo, entre enero y septiembre de 2026, las ventas de café verde disminuyeron un 2.9% interanual, en un contexto de menores precios internacionales y una ligera contracción de la producción nacional, lo que plantea nuevos desafíos para mantener su posicionamiento internacional, analizó ComexPerú.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a septiembre, las exportaciones de café (en grano verde) sumaron US$ 969 millones, una caída de 2.9%. En el mismo periodo, el volumen exportado se redujo un 2%, hasta las 138,224 toneladas.

El entorno internacional presenta nuevos desafíos. Según la Organización Internacional del Café (OIC), la cotización promedio de los otros cafés arábicas suaves pasó de 403.79 centavos de dólar por libra, en octubre de 2025, a 334.99 centavos, en octubre de 2026, una reducción del 17%.

Esta caída marca un cambio respecto del escenario favorable de 2025, en un contexto en el que las principales regiones cafetaleras muestran resultados exportadores diferentes, recordó ComexPerú.

¿Qué tan preparado está el café peruano para afrontar el escenario del Fenómeno El Niño? (Foto: Pexels)

Desempeño por departamentos

Las diferencias en el interior del país son especialmente relevantes. Según cifras de la Sunat, entre enero y septiembre de 2026, Cajamarca concentró el 49.7% de las exportaciones nacionales de café verde, con US$ 481 millones, aunque registró una disminución de 5.7%.

Por su parte, Junín exportó US$ 121 millones (-3.7%) y Amazonas, US$ 83 millones (-11.9%). San Martín, pese a su importancia como región productora, solo registró US$ 19 millones (-28.4%). En contraste, el Cusco incrementó sus exportaciones un 223.1%, hasta alcanzar los US$ 15 millones, aunque partió de una base menor.

“Estos resultados deben interpretarse considerando que el departamento registrado en las operaciones aduaneras no necesariamente coincide con el lugar de producción agrícola. No obstante, se evidencia un desempeño comercial diferente entre departamentos”, señaló ComexPerú.

En cuanto a la actividad productiva, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al noveno mes del año, la producción nacional de café registró una contracción del 1.13%, respecto del mismo periodo de 2025. Cabe mencionar que, solo en septiembre, la producción aumentó un 6.97% interanual, lo que permitió moderar la caída acumulada del sector.

Oportunidades comerciales y retos

Pese a esta menor producción y baja en los precios, ComexPerú reconoce que existen oportunidades para consolidar la presencia internacional del café peruano. Según los registros de la Sunat, EE. UU. se mantuvo como su principal destino, con US$ 330 millones entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento interanual del 6% . En cambio, Alemania, segundo destino, registró US$ 149 millones, una disminución del 26.1%.

En septiembre del 2026, ya el gremio había destacado el potencial del café peruano para ampliar su presencia en mercados como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, donde existe demanda por cafés prémium y de origen único.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) destacó en 2026 la certificación de pequeños lotes de exportación como una alternativa para facilitar el acceso de más productores a mercados internacionales.

Las perspectivas para 2027 también están condicionadas por riesgos climáticos. Según el comunicado oficial del Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

¿Cuáles son las novedades sobre el café peruano? (Foto: referencial)

Aunque sus efectos sobre los cafetales dependerán de las condiciones agroclimáticas de cada región, las lluvias intensas podrían generar dificultades para el transporte, la comercialización e incrementar la incidencia de enfermedades. Además, según el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), las variaciones de temperatura y humedad requieren una vigilancia fitosanitaria oportuna para prevenir enfermedades como la roya del café, mencionó el gremio.

Para ComexPerú: “Es necesario atender las brechas relacionadas con la renovación de cafetales, el fortalecimiento de la infraestructura poscosecha, la capacitación en gestión de calidad y el acceso a financiamiento para los productores. Estas medidas se alinean con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que destacaron la necesidad de fortalecer los sistemas productivos, gestionar los riesgos climáticos y mejorar la participación de los agricultores en actividades de mayor valor agregado, como el procesamiento y la certificación”.

El café peruano tiene oportunidades para consolidar su posicionamiento internacional. Sin embargo, su crecimiento no debe depender exclusivamente de los precios externos. Elevar la productividad, fortalecer la calidad y anticiparse a los riesgos climáticos será determinante para evitar una contracción prolongada y sostener la competitividad de una de las principales cadenas agroexportadoras del país.