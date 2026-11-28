La economía circular se ha convertido en una condición indispensable para acceder comercialmente a los mercados extranjeros, espacios donde los consumidores exigen una estricta trazabilidad y un compromiso real con el impacto ambiental y social.

Por ello, a pesar del gran potencial en los diversos sectores económicos del Perú, las mipymes enfrentan importantes desafíos relacionados con la formalización, los registros sanitarios y la falta de guías adecuadas para innovar. Para superar estas barreras, diversas empresas grandes, con ayuda de la cooperación internacional y del Gobierno, han decidido tomar acción.

Así lo destacaron los expertos durante el segundo día del IX Foro Internacional de Economía Circular (FIEC), que se desarrolló el 26 y 27 de noviembre en Lima y que estuvo a cargo de la Unión Europea (UE), el Ministerio del Ambiente del Perú (Minam), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Jonathan Hatwell, embajador de la Unión Europea en el Perú, presente en el segundo día del evento. (Foto: cortesía de la UE)

De valor agregado a exigencia

La economía circular ha pasado de ser un valor agregado a una exigencia en los mercados globales, recordó Teresa Mera, presidenta ejecutiva de Promperú. En este escenario aparece el rol de las “empresas ancla”, que son las grandes compañías con un poder articulador en la cadena de valor de las micro, pequeñas y medianas empresas que integran, por ejemplo, los sectores textil y agroexportación.

Sobre este último, advirtió que “la trazabilidad es crítica”. “Hemos tenido muchos casos de embarques, de productos detenidos en puerto de destino, porque no hay una trazabilidad de principio a fin. [...] En el caso de algunos productos de la agroexportación, algunas empresas lo que hacen es acopiar. Al momento de acopiar, muchas veces compran en efectivo esa producción al agricultor y no hay ningún registro que se pueda mostrar del origen del producto y mucho menos de cómo este ha sido desarrollado”, explicó.

Frente a ello, el trabajo con empresas ancla ayuda a estructurar y ordenar la compra a pequeños agricultores.

En efecto, Kenji Alex, director de Innovación del Ministerio de la Producción (Produce), destacó que esta “tipología” de empresas opera como una entidad de soporte comercial capaz de complementar los esfuerzos del Estado. Su objetivo es generar una nueva oferta de negocios sostenibles y competitivos en el Perú.

A su turno, Micaela Cortés, representante del Grupo Intercorp, citó los programas Compromiso Mype y Perú Pasión, que abren espacios en góndola y comercio electrónico a pequeños productores y empresas de regiones.

Detalló que, para formar parte de su red, Intercorp pide estándares de formalidad empresarial y autorizaciones sanitarias. Enfatizó, así, que el rol de la empresa ancla trasciende la venta e incluye acompañamiento y mentoría ejecutiva: directores y líderes de logística o finanzas capacitan a los emprendedores y les dan visibilidad mediante promociones en tiendas y redes sociales.

En esa línea, Jorge Cajacuri, gerente general y fundador de Caxacori Studio, subrayó la perspectiva de la pyme innovadora que se articula en la cadena de valor al colaborar con comunidades nativas en la Amazonía para la recolección sostenible de látex de shiringa.

Puntualmente, se asocia con empresas que generan residuos de cacao, naranja y uva, por ejemplo, para transformarlos en biomateriales trazables de alto impacto.

De izquierda a derecha, Gunther Merzthal, Kenji Alex, Teresa Mera, Micaela Cortés y Jorge Cajacuri. (Foto: cortesía de la UE)

Esfuerzos tempranos en la “vida” de un producto

En otro momento de la jornada, Tim Forslund, senior lead de economía circular de Sitra y del Circular Economy Research Center (CERC) de la Unión Europea, indicó, a modo de ilustración, que una gran corporación minera que actúa como una entidad ancla en su territorio no necesita transformar completamente su modelo de negocio principal; basta con que abra sus relaves y subproductos a alianzas con empresas más pequeñas o pymes especializadas para que estas desarrollen nuevos materiales y negocios circulares.

Expresó también que los parques ecoindustriales, al ser plataformas colaborativas, permiten que grandes instalaciones compartan equipos o infraestructura subutilizada con pymes y emprendimientos locales. Al compartir recursos se minimizan los desperdicios.

Hizo, además, una acotación saludable que podría servir como una medida de réplica en Perú: al igual que las empresas retail ancla o los grandes compradores internacionales exigen trazabilidad, los estándares europeos como el Pasaporte Digital de Producto impulsan a que toda la cadena de proveedores (grandes y pequeños) adapte sus procesos desde el diseño inicial porque, según precisó, más del 80% del impacto ambiental de un producto se define en su fase temprana.

Más alianzas para una mayor circularidad

Previamente, Timo Jaatinen, viceministro de Economía y Empleo de Finlandia, remarcó que la tecnología por sí sola no garantiza el cambio: las inversiones circulares requieren regulación predecible, información confiable, acceso a financiamiento, desarrollo de competencias y la creación activa de demanda para productos y servicios.

Por ello, las buenas ideas deben pasar de la fase piloto a la inversión y competitividad. Las empresas ancla actúan precisamente como ese puente: ofrecen la escala, la capacidad de compra y la tracción comercial, como espacio en góndolas o contratos corporativos, que permiten a las pymes escalar comercialmente.

Reiteró, así, que las empresas con mayor protagonismo son las encargadas de activar esa demanda en el mercado y de estructurar la trazabilidad en sus cadenas de suministro. Para él, la innovación circular no se hace de forma individual, sino construyendo alianzas productivas .

En ese sentido, le declaró a Gestión que “Finlandia y Perú han sido socios de confianza durante décadas”.

“Las empresas finlandesas han tenido una presencia muy activa en el Perú, especialmente en el sector minero. La economía circular es el futuro. Debemos responder a los desafíos actuales, en un contexto en el que necesitamos cada vez más minerales debido a la electrificación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Por ello, tenemos que ser más eficientes. Podemos aprovechar nuestras relaciones tradicionales para desarrollar nuevas oportunidades de negocio”, dijo.

Agregó: “No es que este sea el momento perfecto [para hacer negocios], porque ya llevamos décadas de desarrollo empresarial. Sin embargo, este es el momento de hacer mucho más y de impulsar nuevos tipos de negocios. También podemos profundizar en aquellos ámbitos en los que ya tenemos una excelente cooperación. No estamos empezando algo completamente nuevo: estamos construyendo una nueva etapa para las relaciones industriales y comerciales que ya existen entre nuestros dos países”.

Timo Jaatinen, viceministro de Economía y Empleo de Finlandia. (Foto: cortesía de la UE)