Un encuentro que reunió a empresarios, emprendedores y ejecutivos para analizar los principales desafíos del entorno empresarial. (Foto: gestión)
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Sandra Reyes
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Empresas G de Gestión realizó la primera edición de “Conectar para vender: Estrategias, cultura y comunicación para crecer hoy”, un encuentro que reunió en el Hotel Pullman San Isidro a empresarios, emprendedores y ejecutivos para abordar estrategias y experiencias sobre ventas, liderazgo, cultura organizacional e innovación frente a los desafíos del entorno empresarial.

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