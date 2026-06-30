El encuentro reunió a Gonzalo Begazo, cofundador y CEO de Chazki; Maisa Mercado, fundadora y CEO de Asertiva; Dante San Román, gerente de Asesoría Personal de Pacífico Seguros; y Sandro Meléndez, fundador y CEO de Motivarte Perú, quienes expusieron sus experiencias y principales aprendizajes sobre los desafíos que enfrentan hoy las empresas para crecer y conectar con sus clientes.

El caso de éxito de Chazki: el reto de emprender en Perú

El encargado de abrir el encuentro fue Gonzalo Begazo, cofundador y CEO de Chazki, quien compartió cómo la identificación de una oportunidad en la logística de última milla permitió convertir a la startup peruana en una empresa con operaciones en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Durante su exposición, explicó que la apuesta por mejorar la experiencia del cliente y construir un modelo de negocio escalable fueron claves para consolidar el crecimiento de la compañía.

Begazo recordó que, cuando inició el proyecto en 2012, el comercio electrónico avanzaba con fuerza en otros mercados, mientras que en Latinoamérica las entregas enfrentaban problemas de velocidad, trazabilidad y confianza. Ante ese escenario, Chazki desarrolló una solución logística enfocada en optimizar la experiencia de compra. Hoy trabaja con más de 180 clientes corporativos y obtiene el 80% de su crecimiento de empresas que mantiene desde hace más de cinco años.

El ejecutivo también reflexionó sobre los desafíos de emprender y aseguró que el camino para construir un negocio sostenible exige perseverancia y capacidad de adaptación. “Emprender en el Perú es muy difícil; probablemente haya sido el trabajo más difícil de mi vida”, afirmó.

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Cultura organizacional: la clave para conectar y vender

La segunda ponencia estuvo a cargo de Maisa Mercado, fundadora y CEO de Asertiva, quien destacó que las personas siguen siendo el principal factor para conectar con los clientes y fortalecer los resultados del negocio. Durante su exposición, explicó que las ventas responden a un componente emocional que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial y subrayó el papel del liderazgo y la cultura organizacional en el desempeño de los equipos.

La especialista sostuvo que la cultura empresarial va más allá de los valores o iniciativas internas, ya que se refleja en las decisiones y comportamientos cotidianos de los colaboradores, con un impacto directo en la experiencia del cliente y la reputación de las organizaciones. En ese sentido, afirmó que el liderazgo influye tanto en el compromiso de los equipos como en la fidelización de los consumidores.

“La cultura no se cuelga en la pared, se cobra en la caja”, afirmó Mercado, al remarcar que el compromiso de los colaboradores termina reflejándose en la relación con los clientes y en los resultados del negocio. Además, recomendó a las empresas medir a sus colaboradores con el mismo rigor con que evalúan sus indicadores comerciales y recordó que la confianza es un activo que toma años construir, pero puede perderse en cuestión de segundos.

Tras su participación, Mercado señaló que las empresas deben responder a consumidores cada vez más exigentes fortaleciendo tanto la experiencia del cliente como la del colaborador. Además, sostuvo que la inteligencia artificial debe aprovecharse para optimizar procesos y reforzar la conexión humana: “La inteligencia artificial nos evoluciona en eso que realmente agregamos valor”, afirmó.

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La estrategia detrás de un equipo de ventas

Dante San Román, gerente de Asesoría Personal de Pacífico Seguros, centró su exposición en la importancia de formar equipos comerciales con una estrategia clara, una cultura organizacional sólida y un acompañamiento constante. El ejecutivo sostuvo que el éxito de las ventas no depende únicamente del talento de los vendedores, sino también de la estrategia y el respaldo que brinda la organización. En ese sentido, advirtió que “es una irresponsabilidad ver a la fuerza de ventas como la solución a un problema del empresario”.

Durante su presentación, explicó que las organizaciones deben definir el perfil de vendedor que requiere cada negocio y fortalecer aspectos como el reclutamiento, la capacitación, la cultura y las herramientas de trabajo. Además, señaló que cualidades como la resiliencia, la ética, la pasión y la capacidad para manejar objeciones pueden ser más determinantes que la experiencia o la formación académica.

San Román también destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar el desempeño comercial. “La IA no reemplaza al colaborador, reemplaza al colaborador que no usa la IA”, afirmó. Además, subrayó la importancia del acompañamiento, la retroalimentación y la mejora continua para fortalecer el desempeño de los equipos de ventas.

Tras su participación, San Román sostuvo que la labor comercial se ha profesionalizado en los últimos años y que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de contar con una estrategia sólida para potenciar a sus equipos de ventas. En ese contexto, afirmó que “las personas son los habilitadores del progreso tecnológico”, al remarcar que la adopción de la inteligencia artificial debe ir de la mano con el desarrollo del talento humano.

El nuevo mercado exige una nueva mentalidad

Sandro Meléndez, fundador y CEO de Motivarte Perú, centró su exposición en la importancia de transformar la forma de pensar para afrontar los desafíos del entorno empresarial. Durante su intervención, sostuvo que el crecimiento de emprendedores, líderes y equipos comerciales depende de alinear los objetivos con los hábitos, mantener una actitud de aprendizaje permanente y adaptarse a los cambios del mercado.

El especialista afirmó que el éxito no solo está ligado a las metas, sino también a la disciplina y a la capacidad de cuestionar las creencias que limitan el desarrollo profesional. En ese sentido, destacó la necesidad de incorporar nuevos conocimientos y herramientas para responder a un entorno cada vez más competitivo. “La disciplina es superior. La disciplina es el que maneja el éxito de una persona”, afirmó.

Tras su participación, Meléndez señaló que el mercado exige empresas y vendedores capaces de responder a un cliente cada vez más informado y exigente, que prioriza la confianza, el prestigio y la evidencia antes que las características de un producto. Además, advirtió que la inteligencia artificial está transformando la forma de vender, comprar y aprender, por lo que “si no estamos alineados y actualizados, quizás nos vamos a quedar atrás”.