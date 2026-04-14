Expo Perú Industrial cambia de sede en 2026 tras más de una década en una misma locación. La nueva etapa busca ampliar su alcance dentro del sector industrial. Foto: Difusión.
Expo Perú Industrial cambia de sede en 2026 tras más de una década en una misma locación. La nueva etapa busca ampliar su alcance dentro del sector industrial. Foto: Difusión.
Redaccion Empresas G
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La dinámica de los eventos empresariales en el Perú continúa evolucionando en línea con las necesidades del sector productivo. En ese escenario, , organizada por MKT/BS Group, introduce un cambio clave para su edición 2026: el traslado a una nueva sede tras más de una década en la misma locación.

La decisión marca un punto de inflexión en el desarrollo de la feria. Carlos Nieto, representante de la organización, señala que este ajuste responde a una nueva etapa del evento. “Este cambio no es solo logístico, es un verdadero upgrade”, afirma, en referencia a la necesidad de mejorar la experiencia para empresas, visitantes y delegaciones internacionales.

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Una nueva sede para una etapa de crecimiento

Luego de 13 años en un mismo espacio, la feria se trasladará al Convexia Expo Center, ubicado en la avenida Javier Prado, en Lima, cerca del Jockey Plaza. Este nuevo recinto permitirá optimizar el acceso y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de actividades comerciales, académicas y de .

El cambio apunta a responder a una mayor demanda de participación. En esta edición, el evento reunirá a más de 20,000 asistentes, supera las 300 empresas expositoras y desarrollará más de 40 conferencias especializadas en un espacio de 18,000 metros cuadrados. Con la nueva sede, se busca ampliar estas cifras y mejorar la experiencia integral del visitante.

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Integración de sectores y enfoque en negocios

Expo Perú Industrial se presenta como una plataforma que articula distintos sectores productivos bajo un mismo entorno. Entre los segmentos presentes destacan energías renovables, madera y muebles, intralogística, seguridad industrial, pintura y recubrimiento industrial, y fabricación aditiva, además de otros rubros vinculados a la .

No somos una feria, somos una plataforma de negocios”, sostiene Carlos Nieto. Bajo este enfoque, el evento incorpora espacios especializados como congresos y encuentros sectoriales, incluyendo un congreso enfocado en energías renovables y transición energética, así como iniciativas que conectan la industria con sectores como la .

La edición 2026, programada del 20 al 22 de agosto, proyecta un incremento en la participación internacional y una mayor presencia de empresas extranjeras, que actualmente representan alrededor del 40% de los expositores. Con ello, MKT/BS Group busca consolidar a como un espacio de articulación empresarial que trasciende la exhibición y promueve el intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio en el país.

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