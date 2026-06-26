El Premio Comunika 2026 inició oficialmente su convocatoria para reconocer las mejores campañas y casos de éxito en comunicación corporativa del país. La segunda edición del certamen reunirá a empresas, agencias y profesionales independientes en un proceso de evaluación que priorizará la estrategia, la ejecución y los resultados de cada iniciativa.

La iniciativa es organizada por el Observatorio de Imagen y Comunicación (OBICOM) y la Universidad de Lima, con el respaldo de la Escuela de Postgrado GERENS, la agencia Preciso, Minsur, la Asociación DIRCOM de España y Gestión como media partner.

La presentación oficial estuvo encabezada por la presidenta del Comité Organizador, Giovanna Prialé, acompañada por los integrantes Jorge Melo Vega Castro, Carlos Lozada Mendívil, Mariana Velarde Gutiérrez, Luis Corvera y Carlos Oviedo, quienes coincidieron en que el objetivo del certamen es revalorar el aporte estratégico de la comunicación al crecimiento de las organizaciones y al desarrollo del país.

“Queremos valorizar el aporte de la profesión del comunicador y poner en indicadores cómo la comunicación contribuye al crecimiento de la empresa y a la sostenibilidad del país”, afirmó Prialé.

La iniciativa es impulsada por el Observatorio de Comunicación (OBICOM) y la Universidad de Lima, con el respaldo de GERENS, Preciso, Minsur, DIRCOM España y Gestión como media partner. (Foto: Gestión).

Cambios para la edición 2026

Una de las principales novedades de la edición 2026 del Premio Comunika será el fortalecimiento del proceso de postulación. Luis Corvera, integrante del Comité Organizador y representante de Preciso Comunicaciones, explicó que la plataforma fue actualizada para elevar el nivel técnico de los casos.

Las postulaciones deberán presentar la estrategia, ejecución y resultados de cada iniciativa, además de indicadores clave de desempeño (KPI), evidencias como fotografías y videos, y una sección para reconocer a los profesionales y agencias participantes.

La edición 2026 fortalecerá el proceso de evaluación con una metodología basada en estrategia, ejecución y resultados. (Foto: Gestión).

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¿Cómo será la evaluación?

Los casos serán evaluados bajo tres criterios: estrategia, ejecución y resultados. Cada postulación será revisada por entre cinco y ocho especialistas y la edición 2026 contará con más de 60 profesionales integrando el jurado calificador.

Las campañas que obtengan más de 14 puntos serán anunciadas como finalistas y posteriormente evaluadas por un Jurado Especial Internacional, integrado, entre otros, por Nieves Rey Hernández, directora general de DIRCOM España; Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México; y Lylian Brandao, especialista brasileña en reputación y branding.

Cada caso será evaluado por entre cinco y ocho especialistas, mientras que más de 60 profesionales integrarán el jurado calificador de esta edición. (Foto: Gestión).

Empresas, categorías y cronograma

La convocatoria está dirigida a empresas públicas y privadas, agencias de comunicación y profesionales independientes. Cada organización podrá presentar un número ilimitado de postulaciones y una misma campaña podrá competir hasta en tres categorías.

Podrán participar los casos ejecutados o concluidos entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. El concurso comprende categorías por especialidad —como comunicación corporativa, comunicación digital, asuntos públicos, gestión de crisis y sostenibilidad— y categorías sectoriales para consumo masivo, banca y finanzas, industrias extractivas e infraestructura, educación, salud y sector público.

Las inscripciones comenzarán el 13 de julio. El primer cierre será el 28 de agosto y el segundo el 15 de septiembre. Los finalistas se anunciarán el 12 de octubre y la ceremonia “La Noche de la Comunicación” se realizará el 28 de octubre.

Un reconocimiento que busca consolidarse

Como media partner de la edición 2026, Víctor Melgarejo, director periodístico de Gestión, resaltó que la comunicación debe responder a una estrategia de largo plazo y no limitarse a acciones coyunturales. “La comunicación es un desafío constante y pensar estratégicamente, no como una campaña, sino en el largo plazo, es clave”, señaló.

Por su parte, Carlos Rivadeneyra, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, destacó que el Premio Comunika busca reconocer el papel estratégico del comunicador dentro de las organizaciones. “El foco de este premio está puesto para que el comunicador brille en el escenario”, sostuvo.

Esa visión también fue compartida por Jimena Villavicencio Farfán, directora de Consumer Engagement de LLYC Perú, cuya agencia fue reconocida como Mejor Agencia de Comunicación en la primera edición del Premio Comunika. “Uno no trabaja para los premios, pero creo que es un súper buen aliciente para el equipo, para saber que está en la ruta correcta y que cada esfuerzo tiene buenos resultados”, afirmó.