La compañía registra un crecimiento superior al 36% en el primer semestre y proyecta cerrar el año con un avance superior al 40%. Foto: Carsa
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Karen Guardia Quispe
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Tras un primer semestre positivo, con un crecimiento de dos dígitos, Carsa —empresa del holding Integra Retail— se muestra optimista sobre su desempeño en 2026. La compañía proyecta mantener un avance de dos dígitos, impulsado no solo por el Mundial de Fútbol, sino también por factores climáticos como un eventual Fenómeno del Niño, que podría elevar la demanda de equipos de refrigeración. Con tres marcas propias en su portafolio, la firma evalúa incorporar una nueva enseña y continuar fortaleciendo su presencia en el segmento de motocicletas. ¿Cuáles son las metas que buscará alcanzar en los próximos meses? Miguel Miranda, gerente general de Carsa, lo adelanta a Gestión.

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