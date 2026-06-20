¿Cómo le ha ido a Carsa en el primer semestre del año y cuáles son sus expectativas para el cierre de 2026?

El mercado muestra una recuperación importante y gradual. Tras dos años bastante exigentes , Carsa viene creciendo más del 36% en el primer semestre versus el mismo periodo del 2025 y tenemos como meta cerrar el año con más del 40% de crecimiento .

La expectativa de 40% de avance para 2026, ¿a qué monto de ventas equivale?

De concretarse esta proyección, la empresa espera superar los S/ 500 millones en ventas al cierre del año . En los primeros seis meses del año, el desempeño de Carsa se ubica por encima del promedio del sector, que está alrededor del 15%, por lo que estamos creciendo más del doble.

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¿Qué está impulsando el crecimiento de Carsa este año?

Son dos categorías las que vienen liderando el crecimiento de la compañía: motocicletas y línea blanca. En el primer caso, la expansión responde al fuerte dinamismo que viene mostrando el mercado a nivel nacional. En concreto, nuestra línea de motos está muy cercana a un repunte del 70%.

A ello se suma el buen desempeño de los productos de línea blanca, especialmente aquellos vinculados a refrigeración y conservación de alimentos. Y es que, la posibilidad de un Fenómeno El Niño también están impulsando la demanda de estos productos.

¿Qué regiones vienen mostrando el mejor desempeño para Carsa?

Especialmente las regiones del sur del país, donde mantenemos una presencia histórica y una alta recordación de marca. Somos especialistas en línea blanca en provincias. Entre las plazas con mejor desempeño destacan Arequipa, Cusco y Puerto Maldonado . Incluso, Arequipa ocupa un lugar especial dentro de la historia de la compañía, por lo que tenemos un plan de rebranding previsto. Entre julio y agosto tendremos novedades al respecto.

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Tras crecer más de 36% en el primer semestre, Carsa busca superar los S/ 500 millones en ventas apoyada en la expansión de su red comercial, el negocio de motos y sus marcas propias. Foto: Carsa

Las tiendas de Carsa: cuál es la meta para 2026

En términos de expansión, ¿cuántas tiendas prevén abrir este año?

En cuanto a la expansión, proyectamos pasar de las 114 tiendas que operamos actualmente a cerca de 150 locales a nivel nacional hacia finales de año, lo que implica la apertura de 36 nuevos puntos de venta. Este plan contempla tanto nuevas aperturas como remodelaciones y trabajos de mantenimiento preventivo en establecimientos ubicados en zonas que podrían verse afectadas por el Fenómeno El Niño.

Asimismo, venimos ejecutando un programa de renovación de tiendas, ya que hemos comprobado que un local remodelado puede registrar incrementos de ventas de alrededor del 12%, contribuyendo así a mejorar la experiencia del cliente y fortalecer nuestro desempeño comercial.

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La categoría de motocicletas es uno de los pilares de Carsa. ¿Qué objetivos tiene para este negocio durante este año?

Una parte importante de las nuevas aperturas estará enfocada en el negocio de motocicletas, una de las categorías de mayor dinamismo dentro del portafolio de la empresa. Actualmente, contamos con entre 10 y 12 tiendas especializadas en este segmento y nuestro objetivo es alcanzar alrededor de 15 locales especializados hacia finales de año. Para ello, continuaremos fortaleciendo nuestra oferta de la mano de marcas líderes como Honda, Suzuki y Yamaha, buscando ampliar nuestra presencia y atender la creciente demanda del mercado.

¿Qué papel juega el canal digital de Carsa?

En paralelo, buscamos acelerar el crecimiento de nuestros canales digitales como parte de la estrategia de expansión. Actualmente, el comercio electrónico representa alrededor del 5% de las ventas de la compañía, pero la meta es elevar esa participación hasta el 10% en los próximos años.

Para avanzar en ese objetivo, estamos fortaleciendo el ecosistema digital y este mes vamos a lanza nuestro propio marketplace, una plataforma que complementará el crecimiento que ya viene registrando su canal de ventas online.

En cuanto a marcas propias, ¿están evaluando incorporar una nueva marca a su portafolio este año?

El fortalecimiento de las marcas propias seguirá siendo uno de los pilares de nuestra estrategia de crecimiento. Actualmente, contamos con las marcas Nium, enfocada en tecnología; Vivenzia, especializada en línea blanca; y Telstar, orientada al segmento de televisores.

Para este año, tenemos previsto ampliar nuestro portafolio incrementando en aproximadamente 10% el número de modelos disponibles bajo estas marcas. Asimismo, antes de diciembre esperamos lanzar una nueva marca dirigida al segmento tecnológico premium, con productos de mayor valor agregado y ticket promedio más alto, con el objetivo de atender una demanda cada vez más sofisticada y diversificar nuestra oferta en categorías de tecnología.

El acceso al crédito es otro de los pilares de su estrategia. ¿Qué planes tienen para ampliar el financiamiento a sus clientes y cómo se complementa esto con sus planes de expansión para los próximos años?

El acceso al crédito continuará siendo una pieza clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento, especialmente para atender a clientes que aún no forman parte del sistema financiero tradicional. Para ello, seguiremos fortaleciendo nuestra alianza con Alfin Banco, que nos permite ampliar las opciones de financiamiento y facilitar el acceso a nuestros productos a segmentos no bancarizados.

Esta estrategia irá de la mano con un ambicioso plan de expansión física. Además de las aperturas previstas para este año, proyectamos sumar más de 50 tiendas adicionales entre 2026 y 2027 . Vemos un entorno favorable para el consumo y consideramos que existe espacio para seguir creciendo a nivel nacional, acercando nuestra propuesta comercial y financiera a un mayor número de clientes. Por ello, mantendremos un ritmo de expansión agresivo en los próximos años, respaldado por nuevas aperturas y una mayor inclusión financiera.

Miguel Miranda, gerente general de Carsa. Foto: Integra Retail

Claves

Fenómeno El Niño : Carsa considera que un eventual Fenómeno El Niño podría convertirse en una oportunidad para impulsar las ventas de productos vinculados a refrigeración, congeladoras y aire acondicionado, especialmente en el norte del país, donde concentra cerca del 35% de sus ventas. " Todo lo que es línea blanca o línea de frío podría aportarnos alrededor de un 15% adicional de crecimiento “, estimó Miranda.

Carsa considera que un eventual Fenómeno El Niño podría convertirse en una oportunidad para impulsar las ventas de productos vinculados a refrigeración, congeladoras y aire acondicionado, especialmente en el norte del país, donde concentra cerca del 35% de sus ventas. " “, estimó Miranda. Motos: La división de motocicletas registra un crecimiento cercano al 70%, por encima del avance del mercado. Para reforzar esta categoría, Carsa evalúa ampliar su red de tiendas especializadas y continuar fortaleciendo su portafolio con marcas como Honda, Suzuki y Yamaha. “La motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo muy importante, especialmente en el interior del país”, señaló el ejecutivo.

La división de motocicletas registra un crecimiento cercano al 70%, por encima del avance del mercado. Para reforzar esta categoría, Carsa evalúa ampliar su red de tiendas especializadas y continuar fortaleciendo su portafolio con marcas como Honda, Suzuki y Yamaha. “La motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo muy importante, especialmente en el interior del país”, señaló el ejecutivo. Crédito: La compañía busca profundizar el acceso al financiamiento mediante su alianza con Banco Alfin, con foco en clientes no bancarizados. Actualmente, cerca del 40% de las ventas totales de Carsa se realizan vía crédito, porcentaje que se eleva a alrededor del 60% en el caso de motocicletas.

La compañía busca profundizar el acceso al financiamiento mediante su alianza con Banco Alfin, con foco en clientes no bancarizados. Actualmente, cerca del 40% de las ventas totales de Carsa se realizan vía crédito, porcentaje que se eleva a alrededor del 60% en el caso de motocicletas. Televisores: La categoría de televisores viene mostrando un desempeño favorable impulsado por la campaña del Mundial de Fútbol. Según Carsa, las ventas de TV registran un crecimiento cercano al 20%, apoyadas también por la comercialización de televisores de su marca propia Telstar y por la incorporación de equipos de Aiwa a su portafolio. “ Esperamos un julio muy fuerte porque se juntan el Mundial, el Cyber y Fiestas Patrias ”, acotó. Asimismo, la empresa observa una mayor demanda por equipos con funcionalidades de inteligencia artificial, una tendencia que comienza a ganar terreno entre los consumidores.

La categoría de televisores viene mostrando un desempeño favorable impulsado por la campaña del Mundial de Fútbol. Según Carsa, apoyadas también por la comercialización de televisores de su marca propia Telstar y por la incorporación de equipos de Aiwa a su portafolio. “ ”, acotó. Asimismo, la empresa observa una mayor demanda por equipos con funcionalidades de inteligencia artificial, una tendencia que comienza a ganar terreno entre los consumidores. Canal corporativo: Adicionalmente, Carsa busca acelerar el crecimiento de su división corporativa, que actualmente representa alrededor del 5% de sus ventas totales. La meta es triplicar la participación de este canal mediante nuevos convenios con empresas medianas y grandes, especialmente de los sectores agroexportador, agrícola y financiero . “Ya tenemos convenios con las principales empresas del país y estamos comenzando a enfocarnos en compañías medianas del interior, sobre todo agroexportadoras y consorcios”, anotó Miranda. Actualmente, los productos tecnológicos, en especial celulares, concentran una parte importante de las ventas institucionales de la compañía.