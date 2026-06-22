Actualmente, el distrito de San Miguel cuenta con una cartera en evaluación de 26 proyectos inmobiliarios (Fotocomposición: Gestión).
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Edgar Velito
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El distrito de San Miguel registra una de las carteras inmobiliarias más activas de Lima, con proyectos en distintas etapas de desarrollo que van desde vivienda hasta usos mixtos, y con inversión privada que no para de llegar. En su último año de gestión, el alcalde Eduardo Bless conversó en exclusiva con Gestión sobre lo qué hay detrás de ese dinamismo y qué dejará encaminado antes del “cambio de mando”.

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