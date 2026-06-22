“Lo que hace algunos años era una proyección de 161 iniciativas hoy se ha convertido en una cartera que supera los 200 proyectos inmobiliarios en desarrollo para este 2026”, resaltó a Gestión Eduardo Bless, alcalde de San Miguel.

Durante años, la zona de La Costanera concentró la mayor parte del desarrollo inmobiliario del distrito. Hoy, ese dinamismo se extiende. “Continúa siendo uno de los principales polos de desarrollo por su ubicación privilegiada frente al mar y por las inversiones públicas realizadas en la zona. Sin embargo, hoy observamos un importante dinamismo en ejes como Los Patriotas, La Paz, Universitaria y Precursores, donde existe una creciente demanda por vivienda, comercio y servicios”, señaló Bless.

“Esto demuestra que el crecimiento ya no se concentra en un solo sector, sino que se está extendiendo a diversas zonas del distrito”, añadió. A ello se suma que “en la zona de Maranga hay mucha proyección de construcción”.

En lo que va de 2026, la municipalidad ha autorizado 19 licencias de construcción: 17 para proyectos residenciales, una para uso educativo y otra para uso cultural-religioso. Además, el distrito mantiene una cartera en evaluación de 26 proyectos: 11 en análisis por comisiones técnicas de colegios profesionales y 15 ya aprobados por revisores urbanos. De estos, 21 son de uso residencial, 3 comerciales, 1 educativo y 1 mixto (comercio y vivienda).

Eduardo Bless, alcalde de San Miguel.

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Marina City Center: el megaproyecto que redefine La Marina

El proyecto de mayor escala en el distrito es Marina City Center, un complejo de usos mixtos que se levanta sobre lo que fue Marina Park. “Va a tener hoteles, espacios de tienda, comercio, viviendas y oficinas”, detalló el alcalde.

La segunda etapa del proyecto, que integrará marcas como Wong y Hilton, tiene prevista su inauguración entre octubre y noviembre de este año, con una entrega final proyectada para 2027.

Bless subrayó el impacto de este tipo de desarrollos en el tejido urbano y económico del distrito: “Ayuda mucho porque hay mucha gente que tiene sus oficinas en Surco, Miraflores o en La Molina. Es complicado irse al Callao, entonces prefieren tener una oficina cerca a San Miguel para poder ir y venir e irse a sus domicilios”.

“Históricamente San Miguel fue un distrito predominantemente residencial, pero hoy vemos una evolución hacia una ciudad de usos mixtos. Se mantiene una fuerte demanda por vivienda, pero también crecen los proyectos comerciales, corporativos y de servicios”, agregó.

Valorización sostenida y precios en alza en San Miguel

San Miguel cerró 2025 con un incremento en el precio por metro cuadrado de entre 4.8% y 5.1% respecto al año anterior. “Este auge se debe principalmente a la alta demanda en la zona de la Costanera, su conectividad con San Isidro y la consolidación de polos comerciales como Plaza San Miguel”, explicó Bless. Hoy, dependiendo de la zona, el precio del m2 se ubica entre US$ 1,500 y US$ 2,400.

El perfil del comprador también ha evolucionado. “Las personas que compran un departamento en San Miguel lo hacen para vivir y también para alquiler como negocio, por los Airbnb que existen, ya que el distrito está cerca al aeropuerto. Mucha gente joven viene de otros lugares”, sostuvo el alcalde.

A ello se suma una demanda corporativa creciente: “También para oficinas se compran los departamentos”.

“El potencial de valorización continúa siendo alto debido a la constante construcción de proyectos nuevos y la oferta de departamentos de interés social, lo que sigue atrayendo a inversionistas que buscan rentabilidad mediante el alquiler en zonas ya consolidadas”, añadió.

Se prevé que el mercado inmobiliario mantenga su dinamismo con un crecimiento estimado de entre 6% y 8% en ventas para este año.

San Miguel apunta a 250 proyectos en 2027 con Marina City Center y Alameda a la vista

Las proyecciones para el mediano plazo son igualmente alentadoras. El alcalde estima superar los 250 proyectos en 2027, “impulsados por la confianza del sector privado”.

Entre los hitos más esperados figura el proyecto Alameda San Miguel, cuya entrega está programada para septiembre de ese año, y la consolidación de Marina City Center como nuevo referente de desarrollo mixto en Lima.

En los últimos 10 años, 45 inmobiliarias han operado en el distrito. Hoy, el modelo predominante combina primera vivienda con inversión para renta, mientras la municipalidad avanza en una política de regularización para proyectos destinados exclusivamente al alquiler, siguiendo tendencias ya observadas en otros distritos de Lima Moderna.

“Este año proyectamos captar alrededor de S/ 300 millones millones a través de más de 200 iniciativas inmobiliarias. Esta cifra supera los S/ 250 millones registrados durante 2025, consolidando el crecimiento del sector”, dijo Eduardo Bless.

Más datos sobre San Miguel.

Plaza San Miguel. El mall ha invertido cerca de S/ 400 millones en los últimos años, consolidándose como un importante polo comercial y de servicios en Lima oeste.

El mall ha invertido cerca de S/ 400 millones en los últimos años, consolidándose como un importante polo comercial y de servicios en Lima oeste. Nuevo Malecón Costanera. Se ha convertido en un catalizador de inversión ya que, según el alcalde, hubo un incremento en el interés de desarrolladores inmobiliarios, una mayor valorización de los predios cercanos y una creciente demanda por proyectos residenciales.

Se ha convertido en un catalizador de inversión ya que, según el alcalde, hubo un incremento en el interés de desarrolladores inmobiliarios, una mayor valorización de los predios cercanos y una creciente demanda por proyectos residenciales. Malecón Bioclimático Costanera . Su construcción impulsó la valorización de San Miguel al recuperar espacios públicos e incorporar áreas recreativas, gimnasios y un parque para mascotas.

. Su construcción impulsó la valorización de San Miguel al recuperar espacios públicos e incorporar áreas recreativas, gimnasios y un parque para mascotas. Demanda residencial. Su cercanía a la Costa Verde, el fácil acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la conexión con avenidas principales como La Marina fortalecen la demanda residencial.