Eduardo Veramendi, director y socio de ABL Partners, señaló que la empresa especialista en espacios comerciales, adicional a su rol en Marina City Center; actualmente se encuentra en proceso de comercialización de un proyecto en el distrito de Independencia. Este desarrollo tiene naturaleza de uso mixto y albergará vivienda junto con 13,000 metros cuadrados (m2) de área comercial.

Mediante este plan, el objetivo apunta a transformar áreas urbanas a través de la integración de componentes residenciales y comerciales en una zona de alta densidad y conectividad. Así, ABL Partners es parte del equipo que formado por Redbay Grupo Inmobiliaria, desarrollador del proyecto.

“ABL Partners viene desarrollando una cartera activa de proyectos de uso mixto en Lima. Asimismo, estamos estructurando un complejo de oficinas y retail en Miraflores, de la mano de una compañía de seguros. También estamos próximos a concretar desarrollos en Breña y otro terreno de gran escala de 26,000 m2″, refirió Veramendi.

No obstante, el ejecutivo aclaró que si bien el foco sigue ubicándose en la capital, también tienen operaciones en provincias. “A través de Quarta Pared (diseño y creación de nuevos espacios) hemos ejecutado proyectos en ciudades como Tarapoto, Piura, Ica, entre otras”, agregó.

Asimismo, Veramendi adelantó que vienen evaluando proyectos y analizando oportunidades en Ica, Arequipa, Piura y Trujillo, con una mirada clara de expansión hacia mercados regionales con alta dinámica urbana .

“ En el último directorio hemos tomado la decisión estratégica de volver a operar, iniciando con Marina City Center. Nuestro enfoque es claro: integrar desarrollo, estructuración y operación bajo una misma lógica, retomando un rol activo en la gestión de activos comerciales, para maximizar el valor de los proyectos en el largo plazo”, explicó el representante.

Eduardo Veramendi, director y socio de ABL Partners. (Foto: Jorge Cerdán)

Aliados de ABL Partners

Veramendi destacó que a nivel corporativo, el papel que cumplen aliados como Quarta Pared y SUMMA complementan y potencian la ejecución de los proyectos. De hecho, el vocero destacó la asociación estratégica con SUMMA, empresa con la que gestionan proyectos por más de S/ 70 millones, en distintas etapas.

“Además, SUMMA iniciará su crecimiento en provincias en el corto plazo, con la proyección de consolidarse como un sistema de gestión exportable. Nuestra visión es llevar este modelo a otros países de la región”, remarcó.

De acuerdo al ejecutivo, la integración permite tener una visión mucho más completa del ciclo inmobiliario. “Desde la conceptualización, estructuración y operación (ABL), pasando por la ejecución y habilitación de espacios (Quarta Pared) hasta la dirección y gestión técnica de proyectos (SUMMA). El resultado es un modelo que enriquece la toma de decisiones y se reduce la fricción entre etapas, generando proyectos más sólidos, eficientes y mejor alineados al mercado”, finalizó.