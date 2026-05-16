Proyecto de uso mixto en Independencia albergará vivienda junto con 13,000 metros cuadrados de área comercial. (Foto: Linkedin Eduardo Veramendi)
Proyecto de uso mixto en Independencia albergará vivienda junto con 13,000 metros cuadrados de área comercial. (Foto: Linkedin Eduardo Veramendi)
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Mayumi García
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Detrás de Marina City Center, el complejo que reunirá vivienda, oficinas, hotel y un nuevo centro comercial en el distrito de San Miguel, se encuentra un staff multidisciplinario que trabaja en un solo horizonte: concretar el ambicioso proyecto de US$ 100 millones de Inverdes. Miembro de este grupo es ABL Partners, cuya empresa forma parte del equipo que conceptualiza el proyecto y comercializa la propuesta retail; sin embargo, ¿qué otras propuestas saca adelante la firma?

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