La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que, cuando termine el conteo oficial de las Elecciones 2026 por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicitará reunirse con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para conversar sobre su posible continuidad en el cargo durante el próximo quinquenio.

Fujimori resaltó que las expresiones de Velarde sobre una posible continuidad generaron una reacción favorable en la sociedad en general.

“Este último comentario que él ha hecho ha generado muchísima esperanza y una actitud muy positiva, no solamente en los mercados financieros, sino también en todos los peruanos”, señaló en RPP.

Esta propuesta fue planteada tras las recientes declaraciones de Velarde, quien recordó que su periodo concluye el 28 de julio y que hasta ahora ningún candidato lo ha contactado, aunque afirmó que evaluaría seguir en el puesto si se lo proponen.

Como se recuerda, en una conferencia sobre el Reporte de Inflación, Velarde explicó que antes se inclinaba por dejar el cargo y permanecer solo unos meses para la transición, pero ahora, si recibe la propuesta, la evaluaría sin descartarla ni confirmarla de inmediato.

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Velarde indicó que su disposición a quedarse está relacionada al optimismo sobre una recuperación más sólida de la economía peruana en los próximos años, ya que consideró que el país tiene condiciones para lograrlo y que la expectativa de mejora resulta atractiva.

Sin embargo, remarcó que la elección del presidente del BCRP corresponde al próximo Gobierno, señalando que es el presidente quien lo nombra y el Senado quien lo ratifica, por lo que no puede adelantarse a esa decisión.