Keiko Fujimori solicitará reunirse con Julio Velarde cuando termine el conteo de votos. Foto: Violeta Ayasta / GEC
Keiko Fujimori solicitará reunirse con Julio Velarde cuando termine el conteo de votos. Foto: Violeta Ayasta / GEC
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Redacción Gestión
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, para conversar sobre su posible continuidad en el cargo durante el próximo quinquenio.

Fujimori resaltó que las expresiones de Velarde sobre una posible continuidad generaron una reacción favorable en la sociedad en general.

“Este último comentario que él ha hecho ha generado muchísima esperanza y una actitud muy positiva, no solamente en los mercados financieros, sino también en todos los peruanos”, señaló en RPP.

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Esta propuesta fue planteada tras las recientes declaraciones de Velarde, quien recordó que su periodo concluye el 28 de julio y que hasta ahora ningún candidato lo ha contactado, aunque afirmó que evaluaría seguir en el puesto si se lo proponen.

Como se recuerda,

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, ya que consideró que el país tiene condiciones para lograrlo y que la expectativa de mejora resulta atractiva.

Sin embargo, remarcó que la elección del presidente del BCRP corresponde al próximo Gobierno, señalando que es el presidente quien lo nombra y el Senado quien lo ratifica, por lo que no puede adelantarse a esa decisión.

La propuesta fue planteada tras las declaraciones de Velarde, quien recordó que su periodo concluye el 28 de julio y que, hasta ahora, ningún candidato lo ha contactado. Foto: Joel Alozo | @photo.gec
La propuesta fue planteada tras las declaraciones de Velarde, quien recordó que su periodo concluye el 28 de julio y que, hasta ahora, ningún candidato lo ha contactado. Foto: Joel Alozo | @photo.gec

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