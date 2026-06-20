El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por la muerte de cinco civiles interceptados el pasado 25 de abril en la carretera Colcabamba-Ayacucho.

Los efectivos son procesados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de las cinco víctimas, así como por tentativa de homicidio calificado contra otros tres ciudadanos que sobrevivieron a los hechos.

La decisión judicial se conoció luego de una audiencia que se prolongó por casi 24 horas consecutivas. Con la medida, las autoridades buscan garantizar la presencia de los investigados mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La decisión judicial fue emitida tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas consecutivas.

Fiscalía había solicitado 18 meses

El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, liderada por el fiscal provincial Johel Chamorro.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó un pedido de 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares involucrados. Sin embargo, el Poder Judicial resolvió imponer una medida de 12 meses.

El Ministerio Público investiga además una presunta tentativa de homicidio contra tres sobrevivientes.

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Según informó la fiscalía, la resolución permitirá continuar con las indagaciones del caso mientras los investigados permanecen sujetos a la medida coercitiva.