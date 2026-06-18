El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realizará la audiencia preliminar de control de acusación contra el general Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro Víctor Zanabria Angulo.

La audiencia estará dirigida por la jueza Lorena Paola Sandoval Huertas y está programa a realizarse este jueves 18 de junio de 2026 a las 9 de la mañana.

El tribunal determinó que la audiencia se realice en modalidad mixta desde la Sede Tacna, en el Cercado de Lima. La Fiscalía asistirá de manera presencial y los demás sujetos procesales participará vía Google Meet.

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La diligencia, de carácter inaplazable, se realizará para garantizar la continuidad del proceso. En esta etapa, la ausencia injustificada de los abogados defensores particulares será sancionada con 5 URP y la inmediata designación de defensores públicos.

Como se recuerda, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos lidera la acusación por hechos ocurridos del 24 y 28 de enero de 2023 en Lima, en un expediente de 14 tomos con cerca de 6,520 folios.

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El requerimiento mixto del Equipo Especial de Fiscales plantea llevar a juicio a 11 investigados por homicidio calificado y lesiones graves, y a la vez solicita el sobreseimiento de cargos específicos para otros 31 procesados.

La investigación contra Zanabria se origina en los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2022 en el centro de Lima, donde las investigaciones preliminares indicaron que los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi resultaron con lesiones por el impacto de bombas lacrimógenas.