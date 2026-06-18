Poder Judicial realizará audiencia contra el exgeneral Víctor Zanabria por protestas de 2022. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Poder Judicial realizará audiencia contra el exgeneral Víctor Zanabria por protestas de 2022. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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(PNP) en retiro Víctor Zanabria Angulo.

La audiencia estará dirigida por la

La Fiscalía asistirá de manera presencial y los demás sujetos procesales participará vía Google Meet.

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La diligencia, de carácter inaplazable, se realizará para garantizar la continuidad del proceso.

Como se recuerda, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos lidera la acusación por hechos ocurridos del 24 y 28 de enero de 2023 en Lima, en un expediente de 14 tomos con cerca de 6,520 folios.

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El requerimiento mixto del Equipo Especial de Fiscales plantea llevar a juicio a 11 investigados por homicidio calificado y lesiones graves, y a la vez solicita el sobreseimiento de cargos específicos para otros 31 procesados.

resultaron con lesiones por el impacto de bombas lacrimógenas.

La audiencia está programa a realizarse este jueves 18 de junio de 2026 a las 9 de la mañana. Foto: Andina
La audiencia está programa a realizarse este jueves 18 de junio de 2026 a las 9 de la mañana. Foto: Andina

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