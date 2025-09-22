El mayor Osmar Fabián Suárez, oficial policial en actividad, denunció haber recibido amenazas de muerte, antes de declarar en calidad de testigo, por parte de una persona anónima quien le exigió no hablar contra el teniente general Víctor Zanabria Ángulo en la investigación que se le sigue por presuntos actos de corrupción, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según el reportaje, la llamada ocurrió el 7 de septiembre, previo a la notificación oficial de Fabián como testigo. En el audio se advierte que sería más fácil “silenciar” que pedir favores directores, buscando que su testimonio no perjudique al comandante general suspendido.

“Esta llamada anónima la he recibido el día 7 de setiembre (...) Me estaban pidiendo que yo evite dar declaraciones, respecto a una investigación fiscal (…) (Donde Zanabria) está como imputado, sí”, dijo el efectivo Fabián Suarez.

“Te llamo para mandarte el mensaje del número uno, para que evites hablar mal de lo que sabes. Aparte tú ya eres Mayor y lo sabes. Es fácil invitarte al retiro, me entiendes, ¿no? (...) Ahora es más fácil silenciar que pedir las cosas de manera corta”, se escucha el audio de la llamada.

La Fiscalía investiga al general Zanabria por el presunto delito de negociación incompatible, debido a que habría firmado resoluciones como director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial en 2022.

La investigación fiscal indicaría que se habrían registrado presuntos actos de corrupción ligados a Zanabria, quien habría modificado resoluciones para designarse a sí mismo en algunos cursos, así como a otras personas allegadas como docentes.

Según Fabián Suárez, quien trabajaba en la Escuela de Chorrillos como jefe de resoluciones, declaró que tuvo presiones de otros oficiales para emitir resoluciones a favor de Zanabria.

La Fiscalía señaló que existen presuntas irregularidades en la contratación y pagos a docentes, con documentos oficiales que no han sido entregados por la escuela policial bajo múltiples pretextos, lo que sugeriría encubrimiento institucional.

Además, Zanabria es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada, dentro del caso denominado “policías albañiles”. La investigación se remonta al 2020, cuando el actual comandante general se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa.

Por ello, la jueza Janet Lastra Ramírez dispuso la suspensión de Zanabria por 18 meses.