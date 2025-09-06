El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, afirmó durante una conferencia de prensa, que no hubo un hackeo de información clasificada de la institución.

Zanabria explicó que los servidores de información se encuentran bajo el control de la Dirección de Tecnología en el Ministerio del Interior y que cuentan con un sistema de ciberseguridad que es tercerizado.

“Los dos sistemas de protección han recibido más de 31 mil ataques que han sido controlados. Este no es el sistema que aloja nuestras operaciones de inteligencia”, detalló el comandante.

El general señaló que los planes de operaciones de la policía siguen realizándose y no han sido compartidos fuera de la institución.

Además, mencionó que en 2019 fue director de planeamiento operativo y que, tal como cuando ocupaba dicho cargo, los documentos son físicos, por lo que resulta inverosímil que hayan sido hackeados.

Sin embargo, precisó que lo que únicamente se ha compartido es información administrativa, la cual es accesible para cualquier persona, como parte de la transparencia institucional.

“Tenemos un sistema de administración de personal, que es muy conocido como Águila 6, que ahora forma parte de la integración de varios recursos informáticos que manejamos. El suboficial tiene su clave de acceso y puede recabar información mediante esa clave sobre el personal policial”, acotó.

Cabe recordar que, fuentes de la Policía Nacional del Perú, informaron que investigan la posible vulneración de los servidores de la Dirección de Inteligencia (Dirin) luego de que circulara información sensible en un canal abierto de Telegram.