La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó un dictamen con el fin de ampliar los derechos y beneficios del personal acuartelado y de los licenciados de las Fuerzas Armadas.

La medida fue respaldada con 15 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en la sesión presidida por el legislador Flavio Cruz Mamani (Perú Libre).

¿Qué propone la inciativa?

El proyecto de Ley 5368-2022-CR, congresista Roberto Chiabra (APP), propone modificar los artículos 54 y 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, detalló Correo.

Beneficios para el personal acuartelado

Los cambios incorporan nuevas disposiciones que buscan reconocer el servicio activo. Entre los beneficios se destacan:

Prestaciones de salud en hospitales del Minsa y de sus propias instituciones.

Ingreso gratuito a museos, sitios históricos y espectáculos públicos organizados por el Estado.

Bonificación del 25 % sobre la nota final al postular a escuelas de formación de FF.AA., PNP y Marina Mercante.

Reserva anual de hasta el 30% de vacantes en escuelas subalternas para quienes sirvieron en zonas de frontera amazónica o en acciones armadas.

Transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no.

Entre las propuestas figura brindarles el transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no. Foto: Mindef. (FOTO: MINISTERIO DE DEFENSA)

Beneficios para licenciados

En el caso de los licenciados, se incluyen beneficios para facilitar su inserción en el ámbito laboral y académico:

Bonificación del 15 % en concursos de trabajo en la administración pública.

Descuento del 50 % en inscripción en instituciones de formación castrense, policial, penitenciaria y marítima.

Bonificación del 20 % en la primera etapa de concursos públicos del INPE.

Bonificación del 30 % en procesos de selección en municipalidades para labores vinculadas al serenazgo.

Disposiciones adicionales

El dictamen también plantea modificaciones a normas vinculadas a la seguridad interna, como la Ley 31297 del Servicio de Serenazgo Municipal, la Ley 29709 de la Carrera Pública Penitenciaria y el Decreto Legislativo 1213 sobre servicios de seguridad privada.