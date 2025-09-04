Entre las propuestas figura brindarles el transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no. Foto: Mindef.
Entre las propuestas figura brindarles el transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no. Foto: Mindef.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La aprobó un dictamen con el fin de ampliar los derechos y beneficios del personal acuartelado y de los licenciados de las Fuerzas Armadas.

La medida fue respaldada con 15 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en la sesión presidida por el legislador

¿Qué propone la inciativa?

El proyecto de Ley 5368-2022-CR, congresista Roberto Chiabra (APP), propone modificar los artículos 54 y 61 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar, detalló Correo.

LEA TAMBIÉN: Comisión: aprueban cadena perpetua para policías y militares que colaboren con criminales

Beneficios para el personal acuartelado

Los cambios incorporan nuevas disposiciones que buscan reconocer el servicio activo. Entre los beneficios se destacan:

  • Prestaciones de salud en hospitales del Minsa y de sus propias instituciones.
  • Ingreso gratuito a museos, sitios históricos y espectáculos públicos organizados por el Estado.
  • Bonificación del 25 % sobre la nota final al postular a escuelas de formación de FF.AA., PNP y Marina Mercante.
  • Reserva anual de hasta el 30% de vacantes en escuelas subalternas para quienes sirvieron en zonas de frontera amazónica o en acciones armadas.
  • Transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no.
LEA TAMBIÉN: Publican ley que refuerza el rol de las FF.AA.: Casos en los que podrá intervenir junto a la PNP
Entre las propuestas figura brindarles el transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no. Foto: Mindef. (FOTO: MINISTERIO DE DEFENSA)
Entre las propuestas figura brindarles el transporte gratuito en sistemas estatales, con carnet militar, uniformados o no. Foto: Mindef. (FOTO: MINISTERIO DE DEFENSA)

Beneficios para licenciados

En el caso de los licenciados, se incluyen beneficios para facilitar su inserción en el ámbito laboral y académico:

  • Bonificación del 15 % en concursos de trabajo en la administración pública.
  • Descuento del 50 % en inscripción en instituciones de formación castrense, policial, penitenciaria y marítima.
  • Bonificación del 20 % en la primera etapa de concursos públicos del INPE.
  • Bonificación del 30 % en procesos de selección en municipalidades para labores vinculadas al serenazgo.

Disposiciones adicionales

El dictamen también plantea modificaciones a normas vinculadas a la seguridad interna, como la Ley 31297 del Servicio de Serenazgo Municipal, la Ley 29709 de la Carrera Pública Penitenciaria y el Decreto Legislativo 1213 sobre servicios de seguridad privada.

TE PUEDE INTERESAR

Mindef: modernización de las Fuerzas Armadas generará más de 12,000 empleos
MEF aprueba nuevos montos de remuneración del personal de Fuerzas Armadas y PNP
MEF aprueba segundo reajuste de pensiones para Fuerzas Armadas y Policía Nacional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.