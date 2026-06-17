El alcalde de Santiago de Surco y precandidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Carlos Bruce, cuestionó una eventual postulación de Rafael López Aliaga para volver a dirigir la capital, al considerar que podría configurarse un “fraude a la ley” si busca retornar al cargo tras haber dejado la comuna para participar en la contienda presidencial.

Como se recuerda, López Aliaga anunció su no participación en el nuevo Senado. “He decidico no asumir la condición de senador. Sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción”, señaló. Una de sus motivaciones expuestas para volver a la Municipalidad de Lima es poder “completar y mejorar aún más las obras” realizadas durante su gestión interrumpida.

Rafael López Aliaga afirmó que defiende a la patria.

“El señor Lopez Aliaga dice que quiere volcver a ser alcalde de Lima y que por eso iba a postular como teniente alcalde de un señor de avanzada edad. Para que luego Luis Rubio (doctor fundador de los hospitales solidarios) renuncie y Rafael Lopez Aliaga sea alcalde. Eso se llama fraude a la Ley, es violar la norma que impide la reelección”, mencionó en Exitosa.

En Perú - recordó - en contra de lo que cree conveniente, está prohibida la reelección. “Si estuviera permitida, (yo) estaría candidateando a Surco, pero no puedo, la ley lo impede”.

Sobre la candidatura de Ricardo Belmont, Bruce dijo que como no viene de una reelección encubierta es “bienvenido a la competencia”.

Cobro de peajes

En otro momento, el alcalde de Lima dijo que la Municipalidad de Lima debe retomar el control y cobro de los peajes (que operaba Rutas de Lima).

“Me parece irresponsable que no haya cobro, porque en un año hay que cambiar la placa asfáltica. Tenemos que cobrar los peajes, porque además, generan un ingreso para la ciudad”, indicó.