López Aliaga dice que no asumirá como senador y que Renovación Popular estará en el Congreso. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
López Aliaga dice que no asumirá como senador y que Renovación Popular estará en el Congreso. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, aunque continuó cuestionando el proceso electoral y el sistema de votación de las Elecciones 2026.

López Aliaga indicó que han decidido ir al Congreso “trucho o no trucho”, y ratificó que él no asumirá el cargo de senador.

“Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, indicó el candidato presidencial en medio de una manifestación en los exteriores de la sede del JNE.

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López Aliaga mencionó que, aunque no será congresista,

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Añadió que, desde el Parlamento, impulsarán modificaciones en el sistema electoral y que exigirán al nuevo Congreso que “nunca más se use el sistema electoral que estamos viendo”.

Estas declaraciones se dan mientras

López Aliaga mencionó que, aunque no será congresista, dirigirá a los legisladores de Renovación Popular tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Foto: Jesús Saucedo / GEC
López Aliaga mencionó que, aunque no será congresista, dirigirá a los legisladores de Renovación Popular tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Foto: Jesús Saucedo / GEC

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