El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que su partido sí participará en el próximo Congreso, aunque continuó cuestionando el proceso electoral y el sistema de votación de las Elecciones 2026.

López Aliaga indicó que han decidido ir al Congreso “trucho o no trucho”, y ratificó que él no asumirá el cargo de senador.

“Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, indicó el candidato presidencial en medio de una manifestación en los exteriores de la sede del JNE.

López Aliaga mencionó que, aunque no será congresista, no se alejará del Parlamento tras los comicios y afirmó que dirigirá a los legisladores de Renovación Popular tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

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Añadió que, desde el Parlamento, impulsarán modificaciones en el sistema electoral y que exigirán al nuevo Congreso que “nunca más se use el sistema electoral que estamos viendo”.

Estas declaraciones se dan mientras Renovación Popular mantiene cuestionamientos a los resultados de la primera vuelta y a puertas de la proclamación oficial, programado para el domingo 17 de mayo.