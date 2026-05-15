El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que su partido sí participará en el próximo Congreso, aunque continuó cuestionando el proceso electoral y el sistema de votación de las Elecciones 2026.
López Aliaga indicó que han decidido ir al Congreso “trucho o no trucho”, y ratificó que él no asumirá el cargo de senador.
“Yo no voy a ir (....) vamos a ponerle la puntería, señor Burneo, desde ahora se lo digo, a usted y a toda su Junta Nacional”, indicó el candidato presidencial en medio de una manifestación en los exteriores de la sede del JNE.
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López Aliaga mencionó que, aunque no será congresista, no se alejará del Parlamento tras los comicios y afirmó que dirigirá a los legisladores de Renovación Popular tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
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Añadió que, desde el Parlamento, impulsarán modificaciones en el sistema electoral y que exigirán al nuevo Congreso que “nunca más se use el sistema electoral que estamos viendo”.
Estas declaraciones se dan mientras Renovación Popular mantiene cuestionamientos a los resultados de la primera vuelta y a puertas de la proclamación oficial, programado para el domingo 17 de mayo.