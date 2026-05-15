El congresista Diego Bazán informó que Renovación Popular tendrá una reunión programada para el viernes 15 de mayo para decidir si sus candidatos electos asumirán sus cargos como senadores y diputados el próximo 28 de julio, tras las Elecciones 2026.

El congresista precisó que seguirá la decisión de Rafael López Aliaga, líder del partido, y que si este decide que no juramenten al caro, él no lo hará.

“Mañana tenemos una reunión con nuestro presidente donde indiscutiblemente se va a tomar una decisión al respecto. Yo voy a esperar lo que diga mi presidente, no lo voy a hacer antes ni voy a manifestar lo contrario. Yo voy a ir en la línea de lo que él decida, él ya tomó una decisión personal, tengo entendido, pero no se ha tomado una decisión del colectivo”, indicó el congresista en declaraciones a la prensa.

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Por otro lado, la parlamentaria Norma Yarrow manifestó su desacuerdo con la postura de Bazán, argumentando que es importante que el partido mantenga representación en el Congreso.

“Nosotros, como bancada y como senadores y diputados electos, claro que tenemos que tener una presencia dentro del Congreso de la República. O sea, sería darle la espalda al país no seguir con esta lucha”, precisó la parlamentaria.

Cabe recordar que Renovación Popular, a través de un comunicado, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por “convalidar el fraude electoral denunciado y probado desde el 12 de abril”, y que continuará “su lucha” desde el Parlamento.

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, se lee en el pronunciamiento.