Renovación Popular definirá si asumirá sus cargos de senadores y diputados. (Foto: Andina)
Renovación Popular definirá si asumirá sus cargos de senadores y diputados. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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el próximo 28 de julio, tras las Elecciones 2026.

El congresista precisó que seguirá la decisión de Rafael López Aliaga, líder del partido, y que si este decide que no juramenten al caro, él no lo hará.

“Mañana tenemos una reunión con nuestro presidente donde indiscutiblemente se va a tomar una decisión al respecto. Yo voy a esperar lo que diga mi presidente, no lo voy a hacer antes ni voy a manifestar lo contrario. Yo voy a ir en la línea de lo que él decida, él ya tomó una decisión personal, tengo entendido, pero no se ha tomado una decisión del colectivo”, indicó el congresista en declaraciones a la prensa.

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Por otro lado, la parlamentaria

“Nosotros, como bancada y como senadores y diputados electos, claro que tenemos que tener una presencia dentro del Congreso de la República. O sea, sería darle la espalda al país no seguir con esta lucha”, precisó la parlamentaria.

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Cabe recordar que

“El partido se compromete a luchar firmemente desde el Congreso para desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, se lee en el pronunciamiento.

Congresista Diego Bazán. (Foto: Congreso)
Congresista Diego Bazán. (Foto: Congreso)

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