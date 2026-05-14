El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien espera los resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026, señaló que está dispuesto a debatir con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras asistir a la sesión del Pleno del Congreso, Sánchez propuso como lugar de dicho debate la ciudad de Chota, en la región Cajamarca.

“Nosotros estamos listos para ir a debatir a la región Macrosur, a la Macronorte, a la Macrocentro, y por qué habríamos de tener temor de ir a un gran debate en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. Estamos dispuestos”, indicó en declaraciones a la prensa.

Ante el anuncio de los resultados de la primera elección por parte del JNE, previsto para el 17 de mayo, el candidato sostuvo que se debe esperar dicha declaración oficial, la cual, enfatizó, debe ser aceptada por todos los candidatos.

Cabe precisar que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso realizar tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, el cual se dividiría así: uno entre candidatos presidenciales, otro entre postulantes a las vicepresidencias y un tercero entre los equipos técnicos.

“Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y yo me imagino que va a ser una elección bastante corta, porque quedarían tres semanas, pero en tres semanas yo creo que se pueden llevar a cabo los debates”, indicó Fujimori en declaraciones en su visita a Piura para actividades de campaña.