Roberto Sánchez propone a Keiko Fujimori debatir en Chota. (Foto: Andina)
Roberto Sánchez propone a Keiko Fujimori debatir en Chota. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, señaló que está dispuesto a debatir con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras asistir a la sesión del Pleno del Congreso,

“Nosotros estamos listos para ir a debatir a la región Macrosur, a la Macronorte, a la Macrocentro, y por qué habríamos de tener temor de ir a un gran debate en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. Estamos dispuestos”, indicó en declaraciones a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Cuándo el JNE proclamará los resultados de la primera vuelta presidencial?

Ante el anuncio de los resultados de la primera elección por parte del JNE, previsto para el 17 de mayo,

Cabe precisar que la : uno entre candidatos presidenciales, otro entre postulantes a las vicepresidencias y un tercero entre los equipos técnicos.

LEA TAMBIÉN: Descansos remunerados y permisos en día de elecciones, ¿cómo gestionarlos?

“Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y yo me imagino que va a ser una elección bastante corta, porque quedarían tres semanas, pero en tres semanas yo creo que se pueden llevar a cabo los debates”, indicó Fujimori en declaraciones en su visita a Piura para actividades de campaña.

El candidato sostuvo que corresponde al sistema electoral proclamar los resultados y que se debe esperar esa declaración oficial, la cual debe ser aceptada por todos los candidatos. (Facebook: Roberto Sánchez)
El candidato sostuvo que corresponde al sistema electoral proclamar los resultados y que se debe esperar esa declaración oficial, la cual debe ser aceptada por todos los candidatos. (Facebook: Roberto Sánchez)

TE PUEDE INTERESAR

Bonanza del cobre frena al dólar: ¿lo contendrá en el duelo Fujimori vs Sánchez?
JNJ evalúa a aspirantes a jefatura de la ONPE: ¿cuándo se conocerá al ganador?
Renovación Popular insiste en denuncia sobre actas extraviadas o siniestradas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.