Keiko Fujimori visitó Ayacucho como parte de su campaña hacia la segunda vuelta electoral. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
Keiko Fujimori visitó Ayacucho como parte de su campaña hacia la segunda vuelta electoral. (Fotos: Cesar Campos @photo.gec)
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Redacción Gestión
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La , afirmó que ha sido responsabilizada por diversos problemas del país pese a no haber ejercido la presidencia, en el marco de una actividad de campaña en la región .

Durante una visita a la localidad de Ojoyo Alto, en el distrito de Vinchus, provincia de Huamanga, la candidata señaló que ha sido blanco de críticas constantes a lo largo de los años.

Durante todos estos años han dicho tantas mentiras de mí. Yo no he sido presidenta todavía, pero me han echado la culpa de todo sin haber sido presidenta, pero bueno, son gente que cuando se le dio la confianza, lamentablemente se olvidó de su pueblo, se olvidó de sus promesas y hoy miren dónde están. Entonces, yo creo que ha llegado nuestro momento, de que nuevamente las obras se hagan”, manifestó.

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La lideresa de también se refirió al estado de la carretera Los Libertadores, vía que conecta con la región Ayacucho, la cual calificó como deteriorada.

La candidata de Fuerza Popular cuestionó el deterioro de la carretera Los Libertadores durante su recorrido en Huamanga.
La candidata de Fuerza Popular cuestionó el deterioro de la carretera Los Libertadores durante su recorrido en Huamanga.

En ese contexto, recordó que esta infraestructura fue construida durante el gobierno de su padre y cuestionó a las gestiones posteriores por no haberle dado el mantenimiento adecuado.

Inicio de actividades rumbo a la segunda vuelta

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La visita a Ayacucho forma parte del inicio de su recorrido por el país con miras a la .

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente quién será el otro candidato que participará en esta etapa del proceso electoral.

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