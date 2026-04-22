La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE es una buena noticia para el Perú y para los ciudadanos.

Fujimori precisó que, más allá de la renuncia en sí, insistió en que instituciones como la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público deben investigar lo ocurrido en la primera vuelta.

“Todos los peruanos merecemos saber la verdad y saber por qué ocurrieron estas grandes deficiencias, por qué hubo mesas que se abrieron tarde”, indicó Fujimori en declaraciones a la prensa.

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La candidata consideró, además, que Corvetto es el primer responsable de las irregularidades que se han observado durante el 12 de abril

“Yo creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, puntualizó.

Disculpas del abogado de Rafael López Aliaga

Consultada por las disculpas del abogado de Rafael López Aliaga, Wilber Medina, Keiko Fujimori respondió sobre las afirmaciones de Rafael López Aliaga sobre que Samuel Dyer estaría involucrado en el tema de personeros.

Precisó que Samuel Dyer no forma parte de Fuerza Popular ni se encarga de la organización de personeros y señaló que quien sí tiene esa tarea es Luis Dayer.

A la vez, aceptó las disculpas de Wilber Medina y mencionó que que dentro de Renovación Popular existen personas con las que “se puede dialogar y tender puentes”.

“Yo no sé qué va a pasar en la próxima elección de la segunda vuelta, pero lo que sí sabemos es que el próximo congreso y los próximos cinco años, los partidos políticos que tendremos representación estamos obligados a buscar consensos de cara a cosas muy importantes”, acotó.