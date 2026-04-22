Ambas agrupaciones políticas sostuvieron reunión técnica y buscan sumar a otras fuerzas políticas. (Foto: Andina)
Ambas agrupaciones políticas sostuvieron reunión técnica y buscan sumar a otras fuerzas políticas. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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es una buena noticia para el Perú y para los ciudadanos.

Fujimori precisó que, más allá de la renuncia en sí, insistió en que instituciones como la Contraloría,

“Todos los peruanos merecemos saber la verdad y saber por qué ocurrieron estas grandes deficiencias, por qué hubo mesas que se abrieron tarde”, indicó Fujimori en declaraciones a la prensa.

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La candidata consideró, además, que

“Yo creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, puntualizó.

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Disculpas del abogado de Rafael López Aliaga

Consultada por las disculpas del abogado de Rafael López Aliaga, Wilber Medina,

Precisó que Samuel Dyer no forma parte de Fuerza Popular ni se encarga de la organización de personeros y señaló que quien sí tiene esa tarea es Luis Dayer.

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A la vez,

“Yo no sé qué va a pasar en la próxima elección de la segunda vuelta, pero lo que sí sabemos es que el próximo congreso y los próximos cinco años, los partidos políticos que tendremos representación estamos obligados a buscar consensos de cara a cosas muy importantes”, acotó.

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