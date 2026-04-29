La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su respaldo a la posibilidad de realizar elecciones complementarias en determinadas mesas, en medio del debate generado tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declararlas inviables.

Al ser consultada por las declaraciones de Rafael López Aliaga —quien planteó incluso realizar las elecciones el próximo año—, Fujimori indicó que su agrupación política apoyó inicialmente la propuesta de elecciones complementarias, aunque remarcó que respetarán lo que finalmente determinen las autoridades electorales.

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“Nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que el JNE finalmente decida” , sostuvo. En esa línea, añadió que se debe esperar que tanto el JNE como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definan a los candidatos que pasarán a una eventual segunda vuelta.

Cuestionamientos al sistema electoral

Fujimori también se refirió a los señalamientos sobre un presunto accionar coordinado entre la ONPE y el JNE, recordando lo ocurrido en el proceso electoral del 2021. Según indicó, en ese entonces su agrupación presentó más de 700 solicitudes para revisar determinadas mesas, las cuales —afirmó— no fueron atendidas.

Asimismo, mencionó que solicitaron acceso al padrón electoral, proceso que derivó en una disputa judicial. De acuerdo con su versión, el Poder Judicial les dio la razón, pero posteriormente se establecieron condiciones que dificultaron el acceso a la información, incluyendo un pago elevado.

Pese a estas observaciones, la excandidata presidencial señaló que reconoció los resultados en su momento.

En relación al proceso actual, consideró que el JNE adoptó medidas como la ampliación de horarios de votación y la apertura de mesas en fechas posteriores, lo que —según dijo— contribuyó a atender contingencias.

En ese contexto, subrayó la importancia de que las autoridades electorales adopten correctivos de cara a una eventual segunda vuelta y no descartó la necesidad de una auditoría al sistema. “Los peruanos merecemos elecciones limpias y transparentes”, afirmó.

JNE resolvió por unanimidad descartar la convocatoria a elecciones complementarias en los comicios 2026. Foto: Andina.

Sin alianzas políticas tradicionales

Respecto a la posibilidad de formar alianzas con otras agrupaciones tras la primera vuelta, Fujimori descartó acuerdos políticos tradicionales. Señaló que su eventual gobierno buscaría sostenerse en una relación directa con la ciudadanía.

“He saludado a varios candidatos por su desempeño, pero nuestra alianza y cogobierno va a ser con la población”, indicó.

En cuanto a las recientes declaraciones de Roberto Sánchez sobre un eventual distanciamiento con Antauro Humala, evitó profundizar en el tema y sostuvo que la ciudadanía puede formarse su propia opinión a partir de los antecedentes políticos de ambos.