Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular (FP), competirá, por cuarta vez en su historial, en una segunda vuelta por la presidencia del Perú. Su rival aún no se conoce, pues Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se pelean, voto a voto, el segundo lugar.

¿Cuáles son las propuestas concretas de Fujimori, hasta ahora única segura en segunda vuelta, para reducir los índices de inseguridad ciudadana? Según el plan de gobierno que presentó FP al Jurado Nacional de Elecciones, son 43 las ideas para atender este problema social. Gestión reseña las más destacadas.

Drones y botones de pánico

Sus 43 propuestas están divididas en 3 ejes: combate y control; prevención del delito y procesamiento, siendo estos dos últimos pilares los que más planes contienen.

Entre los planteamientos en los ejes prevención del delito y procesamiento del delito figura la construcción de 4 “megapenales” de máxima seguridad, 4 más estándar modulares (1,000 internos) y un penal especializado para jóvenes infractores, que estaría administrado por las Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Fujimori plantea también incrementar el patrullaje motorizado y aéreo, con drones, que usen tecnología GPS y cámaras de reconocimiento facial para “mejorar la capacidad de respuesta en tiempo real”.

Una propuesta similar, que busca atención rápida, es implementar un “botón de pánico” en los celulares de los peruanos para activar alertas inmediatas a la Policía.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular realizó su mitin por cierre de campaña en el distrito de Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec).

En este frente, Fujimori plantea constituir el “Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana”, que estaría presidido por ella misma, de ser presidenta.

Su objetivo sería sesionar en “regiones priorizadas para escuchar a madres, jóvenes y autoridades locales”, según el plan de FP presentado ante el JNE.

En el caso del eje procesamiento, Fujimori buscaría una reforma integral del sistema de justicia, que se haría junto a actores como el Poder Judicial, INPE y Fiscalía, para “garantizar la independencia judicial, celeridad procesal, predictibilidad de las decisiones, lucha efectiva contra la impunidad y la corrupción, y la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado de derecho”.

En un eventual gobierno de FP, de ganar en segunda vuelta, se implementarían diversas estrategias para reinsertar presos a la sociedad civil. Una de ellas es el Programa Nacional de Trabajo Comunitario Penitenciario “Manos que Reparan”.

Según describe Fujimori, los internos de baja y mediana peligrosidad realizan, bajo supervisión del INPE y en coordinación con gobiernos regionales y municipales, harían labores de mantenimiento de colegios, recuperación de áreas verdes, limpieza de riberas y mejoramiento de espacios públicos, con cómputo especial para redención de pena y aplicación directa a la reparación civil.

Minería ilegal en el foco

El eje con menos propuestas es combate y control (9 en total) le dedica especial atención al combate de la minería ilegal.

Fujimori propone culminar la implementación nacional del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para la trazabilidad de insumos y minerales.

Aparte, establecería en su gobierno comandos mixtos integrados por la Policía, FF.AA., Fiscalía y Sunat, en zonas críticas del Perú donde esté presente la minería ilegal y el crimen organizado.

Minería ilegal en el Área de Conservación Privada Panguana, en Yuyapichis, Huánuco, Amazonía peruana. Foto: cortesía ACP Panguana para Mongabay Latam.

De igual forma el plan de FP señala la “implementación rápida” de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados a nivel nacional. Estos lugares usaría “mapas del delito en tiempo real e inteligencia artificial” para el análisis predictivo y coordinar la atención de emergencias con patrulleros y cámaras de vigilancia.

Fujimori también, de ganar la presidencia, solicitaría que se le deleguen facultades legislativas por 60 días para implementar un “plan de emergencia” para combatir la inseguridad ciudadana.

Esto promete Fujimori en sus primeros 3 meses

En su plan, Fujimori adelanta cuáles serían los objetivos a lograr en los primeros 100 días de un eventual mandato suyo, es decir, los primeros 3 meses prácticamente.

Esto incluye el inicio de operaciones del C5i en Lima y Callao, fortalecer unidades de flagrancia “express” en Lima, Piura y Trujillo; intervenir con las FF.AA. y la Policía Tumbes para controlar la frontera; y financiar 1,000 patrulleros inteligentes, 10,000 cámaras interconectadas y modernizar 200 comisarías.

Al 2031, Fujimori promete tener un C5i en las 24 regiones del Perú, reducir en 20% la tasa nacional de homicidios y cortar la impunidad del 90% al 50% en el sistema judicial-penitenciario.