El 25% de peruanos consideró que el asalto callejero representa el mayor riesgo a nivel nacional. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones de los peruanos. Robos, extorsiones, sicariato y otros delitos han aumentado en distintas regiones del país, generando un clima de temor y desconfianza entre los ciudadanos.

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