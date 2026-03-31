De acuerdo con la última actualización del Barómetro de Seguridad de Verisure, elaborada junto a Ipsos Perú y correspondiente a los últimos seis meses (setiembre 2025 – febrero 2026), nueve de cada 10 peruanos se sienten inseguros en el contexto actual.

Jonathan Piperis, gerente de Operaciones de Verisure Perú, señaló que la percepción es más alta en la macrorregión norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash), con un 96%. Mientras que en Lima es de 93%.

“Aunque históricamente las mujeres reportaban mayor inseguridad, en este periodo los hombres muestran una percepción ligeramente mayor (91% vs. 89%) ”, apuntó.

(Fuente: Barómetro de Seguridad)

Delitos de mayor riesgo

En cuánto a los delitos, el 25% consideró que el asalto callejero representa el mayor riesgo para los peruanos a nivel nacional, mientras que un 23% dijo que es la extorsión o cobro de cupos.

Para un 16%, el robo de celulares es la tercera principal preocupación de seguridad; seguido por el robo a viviendas (10%).

En este contexto, el estudio indicó que siete de cada 10 peruanos considera que la seguridad ciudadana debe ser muy prioritaria en las propuestas electorales. Esta percepción alcanza el 79% en Lima y en la macrorregión sur (Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna), y es especialmente relevante entre los niveles socioeconómicos A (90%) y B (88%).

Remigio Hernani, ex ministro del Interior, comentó que el incremento en los índices de delincuencia se podría combatir priorizando dos componentes: prevención e investigación criminal.

“Por un lado, el patrullaje y mayor presencia policial en zonas de alto índice de delitos puede ser un disuasorio del crimen y tratar de impedir los robos. Por otro lado, es necesario reforzar la policía de investigación criminal; ellos trabajan con información, hacen seguimiento, graban e interpretan. Es decir, desarrollan una serie de actividades que permiten conocer la identidad de los delincuentes y dar con los delitos cometidos”, explicó.

(Fuente: Barómetro de Seguridad)

Impacto en los negocios

El informe también arrojó que la mitad de peruanos (49%) considera que los negocios de su zona están muy expuestos la delincuencia. Esta percepción aumenta en Lima (53%) y el norte (54%) .

Según la Central de Alarmas de Verisure (CRA), el 63% de los eventos atendidos corresponden a negocios, de los cuales el 65% son intentos de robo, seguido por disturbios (17.4%).

“En los últimos seis meses las incidencias se concentran principalmente en los distritos de Santiago de Surco, Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos, en las franjas horarias entre las 10 a.m. a 12 p.m. y de 12 p.m. a 2 p.m.”, señaló Jonathan Piperis.

(Fuente: Barómetro de Seguridad)

De cara a las Elecciones 2026

El 72% de los peruanos consideró que la seguridad ciudadana debe ser muy prioritaria en las propuestas electorales.

En esa línea, Remigio Hernani comentó que se requiere de un Gobierno que se preocupe por “formar una policía de investigación criminal a carta cabal y una de prevención. Se debe dividir la policía en dos ramas, que si bien están relacionadas, cumplen dos funciones distintas”, remarcó.

En ese sentido, Hernani contó que en estos momentos hay un fuerte déficit de policías de investigación. “Solo hay un 20% o 25% de agentes de esta naturaleza de lo que deberíamos tener para combatir la inseguridad ciudadana”, dijo.

(Fuente: Barómetro de Seguridad)