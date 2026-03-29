Entre mercados informales y fallas en control, el robo de celulares sigue siendo "rentable" en Lima. (Foto: ChatGPT / Camila Vera, solo para Gestión)
Entre mercados informales y fallas en control, el robo de celulares sigue siendo "rentable" en Lima. (Foto: ChatGPT / Camila Vera, solo para Gestión)
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Camila Vera
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No solo se trata del factor inseguridad: el robo en Lima funciona como un “mercado” que tiene oferta, demanda y canales de distribución. Por eso, lejos de desaparecer, evoluciona en ciclos que responden a la dinámica económica de la ciudad, una situación que debería poner en alerta a las autoridades.

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