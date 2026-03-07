¿Cómo circula el dinero del narcotráfico en Perú? (Foto: Andina)
¿Cómo circula el dinero del narcotráfico en Perú? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Las economías ilegales cada vez abarcan más espacio en el Perú. El año pasado, por ejemplo, Gestión informó que la mitad del dinero ilícito que reporta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) viene de la minería ilegal. Pero, esto no es lo único de qué preocuparse. No se puede perder de vista al narcotráfico, en particular la comercialización de cocaína.

TE PUEDE INTERESAR

Estados Unidos podrá atacar: Trump declaró “conflicto armado” contra cárteles de droga
EE.UU. designa a cárteles de la droga como terroristas: ¿Cuáles son las implicaciones?
Minería ilegal supera al narcotráfico en rentabilidad criminal, según Óscar Arriola

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.