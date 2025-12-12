Los helicópteros UH-60 Black Hawk participan en los operativos contra el narcotráfico en la Amazonía peruana, según lo acordado con Estados Unidos. Foto: difusión
Los helicópteros UH-60 Black Hawk participan en los operativos contra el narcotráfico en la Amazonía peruana, según lo acordado con Estados Unidos. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno peruano obtuvo un segundo lote de tres helicópteros UH-60 Black Hawk donados por Estados Unidos a fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la selva central,

Estas naves arribaron a Pucallpa el último miércoles 10 de diciembre, y se suman al lote que ingresó en mayo último.

Desde la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Lima mencionaron que los helicópteros Black Hawk reforzarán la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) para a los carteles de drogas.

Según el portavoz el tercer lote llegará en 2026. “Estamos en un periodo de transición de cinco años de ”, recogieron desde RPP.

En lo que va del año, Estados Unidos aportó con más de US$ 25 millones para labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca. Foto: Mininter

La donación de naves se da a la par de capacitación, mantenimiento y apoyo para el desarrollo de las operaciones contra el narcotráfico.

En lo que va del año, Estados Unidos inyectó más de US$ 25 millones para tareas de erradicación de cultivos ilícitos de coca y el apoyo aéreo para los operativos de interdicción contra las avionetas que vulneran nuestro espacio aéreo de forma clandestina.

En cifras del Monitoreo de Cultivos de Coca del 2024, la superficie cultivada con hoja de coca en Perú bajó a 89,755 hectáreas, unas 3,000 menos que en 2024. En Ucayali y Ayacucho hubo una caída sostenida de 8% y 6%, respectivamente.

Con información de EFE

